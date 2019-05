Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyevileşme sürecini acımasızca yaşadığımız bu dönemde muhtaç olduğumuz en büyük haslet, güven meselesidir. Güvenilen insanlar olmak zorundayız çünkü biz müminiz. Mümin aynı zamanda güvenilen insan demektir." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinin (KAGEM) düzenlediği, "Kimlik, şuur ve istikamet" temalı 6'ncı Kocatepe Gençlik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kendisinden emin olunan bir gençlik yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Neşeyi ve huzuru Allah'a ibadette bulan bir gençlik yetiştirmek için mücadele verdiklerini belirten Erbaş, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Hadis'-i Şerif'ini hatırlatarak "Kimliğini, şuurunu ve istikametini Kur'an'dan ve sünnetten alan bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, geçen yıl yaptıkları faaliyetlere değinerek şunları kaydetti:

"2018 yılında dedik ki kimliğini, şuurunu ve istikametini Kur'an'dan ve sünnetten alan bir gençlik yetiştirmek için Türkiye'de görev yapan 150 bin kadar görevlimizin her birine 10 gencimizi emanet ettik. Müftülüklerimiz 10 gencimizi bir imamımıza emanet edecek. Onun eğitimiyle, temel dini bilgileriyle, bursuyla, kursuyla ve diğer ihtiyaçlarıyla bir baba ve anne gibi onlarla ilgilenecek. 4-6 yaş grubu sınıflarımızın sayısını her gün artırıyoruz. Üçer binle başladık şu an 150 bini aştık."