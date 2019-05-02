HABER

Kocatepe Gençlik Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 20:41 | Son Güncelleme

TDV KAGEM'in düzenlediği, "Kimlik, Şuur ve İstikamet" temalı 6'ncı Kocatepe Gençlik Fuarı açıldı - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: - "Dünyevileşme sürecini acımasızca yaşadığımız bu dönemde muhtaç olduğumuz en büyük haslet, güven meselesidir. Güvenilen insanlar olmak zorundayız çünkü biz müminiz. Mümin aynı zamanda güvenilen insan demektir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyevileşme sürecini acımasızca yaşadığımız bu dönemde muhtaç olduğumuz en büyük haslet, güven meselesidir. Güvenilen insanlar olmak zorundayız çünkü biz müminiz. Mümin aynı zamanda güvenilen insan demektir." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinin (KAGEM) düzenlediği, "Kimlik, şuur ve istikamet" temalı 6'ncı Kocatepe Gençlik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kendisinden emin olunan bir gençlik yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Neşeyi ve huzuru Allah'a ibadette bulan bir gençlik yetiştirmek için mücadele verdiklerini belirten Erbaş, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Hadis'-i Şerif'ini hatırlatarak "Kimliğini, şuurunu ve istikametini Kur'an'dan ve sünnetten alan bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, geçen yıl yaptıkları faaliyetlere değinerek şunları kaydetti:

"2018 yılında dedik ki kimliğini, şuurunu ve istikametini Kur'an'dan ve sünnetten alan bir gençlik yetiştirmek için Türkiye'de görev yapan 150 bin kadar görevlimizin her birine 10 gencimizi emanet ettik. Müftülüklerimiz 10 gencimizi bir imamımıza emanet edecek. Onun eğitimiyle, temel dini bilgileriyle, bursuyla, kursuyla ve diğer ihtiyaçlarıyla bir baba ve anne gibi onlarla ilgilenecek. 4-6 yaş grubu sınıflarımızın sayısını her gün artırıyoruz. Üçer binle başladık şu an 150 bini aştık."

- "Güvenilen insanlar olmak zorundayız"

Güvenilen insan olmanın önemine değinen Erbaş, "Dünyevileşme sürecini acımasızca yaşadığımız bu dönemde muhtaç olduğumuz en büyük haslet, güven meselesidir. Güvenilen insanlar olmak zorundayız çünkü biz müminiz. Mümin aynı zamanda güvenilen insan demektir." diye konuştu.

Erbaş, Türkiye'de 25 milyon öğrenci olduğunu ve nüfusu 25 milyonun altında dünyada 143 ülke olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimiz 7 yaşa dikkat çekiyor. Biz de o yüzden çocuklarımızı özellikle değerler eğitimi ve değerler eğitiminin verildiği yerler... Ben kendi açımdan baktığımda 4-6 yaş Kur'an kursları diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı kendi açısından baktığında okul öncesi eğitim der. Biz şimdi iş birliği yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının açtığı değerler eğitimi sınıflarına Kur'an kursu öğretmenlerinden katılanlar var. Kur'an kurslarımıza Milli Eğitim Bakanlığımızdan destek alıyoruz. Kurumlar arası iş birliği böyle bir şeydir."

İslam Peygamberi'nin her yönüyle örnek alınması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Nihai hedef, bir insanın daha fazla gönlüne girebilmek. Gönlüne Kur'an, Allah sevgisini ve medeniyetimizin değerlerini yerleştirebilmektir." dedi.

- 38 STK destek veriyor

TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit, fuara ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Gençliğin, kimlik ve şahsiyetlerin belirlenmesinde büyük önem taşıdığına değinen Yavuzyiğit, "İnsana ve insanlığa katkı veren çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 38 sivil toplum kuruluşu ile birbirinden farklı etkinlikler hazırladık." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Erbaş, stantları gezerek gençlerle sohbet etti.

Fuar, 2-3 Mayıs'ta 16.00-22.00, 4-5 Mayıs'ta ise 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü 500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü
Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!
Başbakan Borisov: Türkiye'deki 30 bin göçmen Bulgaristan'a geçmeye hazırlanıyorBaşbakan Borisov: Türkiye'deki 30 bin göçmen Bulgaristan'a geçmeye hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi

En Çok Okunan Haberler

O bankada parası olanlar dikkat!

O bankada parası olanlar dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.