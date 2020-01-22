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Koca:"(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"
Koca:"(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"
POLİTİKA
HABERLERİ
|
22.01.2020 10:54 |
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Koca:"(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"