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  4. Koca:"(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"

Koca:"(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Koca:"(Trans yağla ilgili düzenleme)Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir"


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