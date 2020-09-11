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  4. Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar

Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese dün saat 13.30’da Polis Özel Harekat ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi.Koçbaşıyla kırılarak girilen evde; 1,5 kg sentetik kannabinoid, 7 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 1,4 gr metamfetamin madde ele geçirildi.Şüpheli B.A.

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese dün saat 13.30’da Polis Özel Harekat ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi.
Koçbaşıyla kırılarak girilen evde; 1,5 kg sentetik kannabinoid, 7 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 1,4 gr metamfetamin madde ele geçirildi.
Şüpheli B.A. ile C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.

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