Koçların ’Sultan’ı birinciliği kimseye kaptırmadı

Burdur’da düzenlenen Honamlı Teke, Oğlak, Koç Güzellik Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Merinos Koç kategorisinde yetiştirici Halil Ekici’nin "Sultan" isimli koçu rakiplerini geride bırakarak adeta gönüllerin de sultanı oldu. Kendi kategorisinde birinci olan Sultan, yetiştiricisine 8 çuval yem kazandırdı.

GL Platform tarafından düzenlenen Burdur Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda "Honamlı Teke, Oğlak, Koç Güzellik Yarışması" güzeller geçidine döndü. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya 47 yetiştirici katıldı. Özenle süslenen üstün genetik özelliklere sahip hayvanların podyumda manken gibi yürüyüşleri renkli görüntülere sahne oldu. Güzeller arasından seçim yapmakta zorlanan jüri, yarışmada hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Gönüllerin sultanı oldu

Teke, oğlak ve koç olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmada güzeller içinden ilk üçe girenler zorlu bir karar verme süreci sonrasında açıklandı. Değerlendirme sonucunda Honamlı Tekesi kategorisinde Engin Aksoy’a ait Yiğit isimli teke birinci oldu. Aksoy, tekesine gözü gibi baktığını söyledi. Merinos Koç kategorisinde ise yetiştirici Halil Ekici’nin Sultan isimli koçu rakiplerini geride bırakarak gönüllerin de sultanı oldu. Oğlak kategorisinde de Hayrettin Akhan’ın Yanaldo isimli oğlağı şampiyon oldu. Akhan, birinciliği minik Yanaldo’yu kucağına alıp fotoğraf çektirerek kutladı.