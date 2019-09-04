KoçSistem ve KoçDigital'e Stevie'den 3'ü altın 11 ödül

İSTANBUL (AA) - KoçSistem ve KoçDigital, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından "16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri"nde 9 ayrı kategoride 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 Stevie ödülünün sahibi oldu.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin lider markalarına dijital dönüşüm çözümleri sunan KoçSistem ve yüzde 100 iştiraki KoçDigital, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında sayılan "16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri"nde bu yıl 9 farklı kategoride 11 ödüle layık görüldü.

KoçSistem'in satış ve pazarlama alanlarında müşteri deneyimini dijitalleştiren mobil uygulaması "Customer First", kurumsal sosyal ağ uygulaması "KoçHub" ve gerçek zamanlı üretim yönetim sistemi "KoçDigital Platform 360" ile 3 altın Stevie ödülüne değer görüldü.

KoçDigital "Platform 360 Büyük Veri ve Madencilik Sektöründeki IoT Analitik Çözümleri" ve KoçSistem "İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümü" ile ise 2 gümüş Stevie ödülünün de sahibi oldu.

Büyük bir katılım ile gerçekleştirilen KoçDigital lansman etkinliği, KoçSistem’in dijital yayıncılık platformu Pixage ve KoçSistem "İnsan Kaynakları Teknoloji Çözümleri" de bronz Stevie ile onurlandırıldı.