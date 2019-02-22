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Koçtaş'a gelenler 4 alıyor, 3 ödüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

Koçtaş, yaşam alanlarına uygun bütçelerle yenilik katmak isteyen Koçtaş kartlılara özel "4 Al 3 Öde" kampanyası sunuyor

İSTANBUL (AA) - Yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenler Koçtaş'a gelerek 4 ürün alıyor, 3 ürün için ödeme yapıyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş kartlılara özel "4 Al 3 Öde" kampanyasından yararlanmak isteyenlerin Koçtaş mağazalarına uğramaları ya da "koctas.com.tr"yi ziyaret etmeleri gerekiyor.

Koçtaş'ta yer alan banyo, mutfak, mobilya, dekorasyon, el aletleri, aydınlatma veya bahçe dâhil tüm kategorilerde on bini aşkın üründe geçerli olan kampanya ile yaşam alanlarına yenilik katarken tasarruf etmek mümkün oluyor.

"4 Al 3 Öde" fırsatından faydalanarak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler, "koctas.com.tr" üzerinden yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından da yararlanabiliyor.

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