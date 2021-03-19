Kod 29 nedir, uygulamaya karşı eylemler neden yayılıyor?

Bir işverenin, işçisini bu kod ile işten çıkarabilmesi için 4857 İş Kanunu'nun ilgili bendi kapsamındaki fiillerden birini işlemesi gerekiyor.

29 kodu, "İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi" anlamına geliyor.

29 numaralı kod da bu kodlardan biri.

Bunu yaparken işçiyi hangi gerekçe ile işten çıkardığını bir kod numarasıyla işaretliyor.

Türk iş yasalarına işveren, iş akdini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim yapıyor.

Sendikalar, bazı işverenlerin pandemide Kod 29'u suistimal ettiğini öne sürerek eleştiriyor.

Bu gerekçeyle işten çıkarmalar artarken, buna karşı Türkiye'nin farklı yerlerindeki işyerlerinde işçiler, eylem düzenleniyor.

Bu kapsamda işveren, işçilerin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarmaya başvurabiliyor.

İşverenler açısından bu yasağın tek istisnası ise Kod 29.

Türkiye'de pandemi sürecinde işten çıkarmalar yasaklandı. Geçtiğimiz günlerde bu yasak, 17 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Kod 29'la işten çıkarılmanın sonuçları neler?

Kod 29 ile işten çıkarılan çalışanlar; kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı haklardan faydalanamıyor.

Ayrıca işçi, işsizlik ödeneği de alamıyor.

Zira, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ödenek için başvuru yapan işssiz kişinin işten ayrılış bildirgesindeki kod numarasına bakıyor ve burada Kod 29 varsa işsizlik maaşı ödemiyor.

İçeriği nedeniyle kod ile işten çıkarılan bir kişi, yeni bir iş ararken de fazladan sorun yaşayabiliyor.

Pandemiyle birlikte arttı

Kod 29 yasalara yeni girmiş bir uygulama değil. Pandemi öncesinde de işten çıkarma kodlarından biri olarak işverenler tarafından kullanılabiliyordu.

Ancak işten çıkarmaların yasaklandığı pandemi döneminde bu koda başvurunun arttığı görülüyor.

Pandeminin birinci yıl dönümü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG), son bir yıllık dönemde Kod 29 ile işten atılan işçilerin sayısının yüzde 70 arttığını açıkladı.

İSİG, yine son bir yıl içinde açılan işe iade davalarının yüzde 80'inin de Kod 29'la ilgili olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'ye konuşan DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasının Çalışma ve Toplum dergisi Genel Yayın Yönetmeni, hukukçu Dr. Murat Özveri de kendisine gelen telefonlardan ve sendikaya yapılan başvurulardan, pandeminin başından bu yana bu alanda bir artış yaşandığını gözlemlediğini söylüyor.