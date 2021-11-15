HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kod adı bile var! Çok az bir süre kaldı

Kod adı bile var! Çok az bir süre kaldı

15.11.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylenen OPPO hakkında yeni bir rapor geldi. Çin'den gelen rapora göre, kod adı "Peacock" olan katlanabilir telefonun resmileşmesi için çok az bir süre kaldı.

Kod adı bile var! Çok az bir süre kaldı

Katlanabilir telefon sektöründe halihazırda oldukça az sayıda üretici bulunuyor. Samsung, Xiaomi, Huawei ve Motorola şimdilik bu sektörün öne çıkan isimleri. Ancak bir süredir diğer üreticilerin de katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu üreticilerden birinin de sıklıkla OPPO olduğu dile getiriliyor. Şirket, henüz ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmedi. Şimdilik "Oppo Fold" olarak bilinen telefonun bu yıl piyasaya sürüleceğine dair birkaç söylenti çıksa da şirketten bunu destekleyen açıklamalar gelmedi. Ancak şimdi, Çin'den gelen ve telefonun çıkış tarihine yönelik önemli bilgiler sunan yeni bir raporumuz var.

OPPO'NUN KATLANABİLİR TELEFONU YAKINDA GELEBİLİR

OPPO'nun katlanabilir telefonu hakkındaki rapor, "Peacock" kod adlı cihazın önümüzdeki ay resmiyet kazanabileceğini öne sürüyor. Raporda, katlanabilir cihazın Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleneceği belirtiliyor.

Oppo Fold

OPPO Pad’e ait olduğu söylenen prototip sızdırıldıOPPO Pad’e ait olduğu söylenen prototip sızdırıldı

Tanıtım tarihi henüz şirket tarafından onaylanmasa da OPPO'nun katlanabilir telefonu aralık ayının ortasında resmi hale gelebilir.

OPPO'NUN KATLANABİLİR TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z Fold 3 ve Huawei Mate X2 gibi içe katlanır bir tasarıma sahip olması beklenen telefonun, 120 Hz yenileme hızı sunan 8 inçlik bir LTPO OLED panel ile donatılacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın Android 12 tabanlı ColorOS 12 arayüzü ile geleceği iddia ediliyor.

Yeni atak! OPPO'dan katlanabilir telefon geliyorYeni atak! OPPO'dan katlanabilir telefon geliyor

OPPO, henüz özellikleri kesinleşmeyen cihazın arkasında Sony IMX766 sensöre sahip 50 megapiksel ana kamera kullanabilir. Ön tarafta ise selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 32 megapiksellik bir ön kamera bulunabilir.

Gelen tüm raporların doğru olup olmadığını OPPO telefonu resmi olarak lanse ettiğinde öğreneceğiz. Peki siz OPPO'nun katlanabilir telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Metaverse'e dev destekMetaverse'e dev destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.