Kod adı bile var! Çok az bir süre kaldı

Katlanabilir telefon sektöründe halihazırda oldukça az sayıda üretici bulunuyor. Samsung, Xiaomi, Huawei ve Motorola şimdilik bu sektörün öne çıkan isimleri. Ancak bir süredir diğer üreticilerin de katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu üreticilerden birinin de sıklıkla OPPO olduğu dile getiriliyor. Şirket, henüz ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmedi. Şimdilik "Oppo Fold" olarak bilinen telefonun bu yıl piyasaya sürüleceğine dair birkaç söylenti çıksa da şirketten bunu destekleyen açıklamalar gelmedi. Ancak şimdi, Çin'den gelen ve telefonun çıkış tarihine yönelik önemli bilgiler sunan yeni bir raporumuz var.

OPPO'NUN KATLANABİLİR TELEFONU YAKINDA GELEBİLİR

OPPO'nun katlanabilir telefonu hakkındaki rapor, "Peacock" kod adlı cihazın önümüzdeki ay resmiyet kazanabileceğini öne sürüyor. Raporda, katlanabilir cihazın Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleneceği belirtiliyor.

Tanıtım tarihi henüz şirket tarafından onaylanmasa da OPPO'nun katlanabilir telefonu aralık ayının ortasında resmi hale gelebilir.

OPPO'NUN KATLANABİLİR TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z Fold 3 ve Huawei Mate X2 gibi içe katlanır bir tasarıma sahip olması beklenen telefonun, 120 Hz yenileme hızı sunan 8 inçlik bir LTPO OLED panel ile donatılacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın Android 12 tabanlı ColorOS 12 arayüzü ile geleceği iddia ediliyor.

OPPO, henüz özellikleri kesinleşmeyen cihazın arkasında Sony IMX766 sensöre sahip 50 megapiksel ana kamera kullanabilir. Ön tarafta ise selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 32 megapiksellik bir ön kamera bulunabilir.

Gelen tüm raporların doğru olup olmadığını OPPO telefonu resmi olarak lanse ettiğinde öğreneceğiz. Peki siz OPPO'nun katlanabilir telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz?

