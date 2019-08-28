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"Kodlama eğitimi konusunda dünya ile yarışmak durumundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban: - "Kodlama eğitimi konusunda dünya ile yarışmak durumundayız. Onun için dünyadaki başarılı ülkeleri takip edip, onlardan bir şey alarak üzerine koymaya devam edeceğiz"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Kodlama eğitimi konusunda dünya ile yarışmak durumundayız. Onun için dünyadaki başarılı ülkeleri takip edip, onlardan bir şey alarak üzerine koymaya devam edeceğiz." dedi.

Elban, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısında, Ağrı'nın iyi sporcular yetiştiren bir il olduğunu söyledi.

Eğitim öğretimin de önemine işaret eden Elban, bu alanda başarının zaman aldığını anlattı.

Somut bir başarı hikayesiyle yola çıkılması gerektiğini belirten Elban, şöyle devam etti:

"Bizim bir başarı hikayesi göstermemiz lazımdı. KODLAĞRI projesi ile bu başarıyı yakaladık. Bizim dışımızdaki 80 ilde bu eğitimi alan öğrenci sayısını 6-7'ye katladık. Sadece yaygın olarak eğitim vermekle kalmadık, eğitim düzeyini de çok yükselttik. Haziranda öğrenci ve öğretmenlerimizi yurt dışına götürdüğümüzde oradaki üniversite ve uluslararası düzeyde söz sahibi şirketlerin temsilcileri öğrencilerimizin kalitesine bayıldı, onların düzeylerine hayran kaldı."

- "Okullarımızda kodlama olmazsa olmazımız"

Elban, eğitimde hayal edilen başarılara ulaşmak için öncelikle okullarda mutlu ve huzurlu bir ortamın sağlanmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Benim eğitim öğretimdeki hayalimi her yıl 3-5 basamak atlayarak inşallah çok kısa sürede gerçekleştirebiliriz. Okullarımızda öğrencilerimizi kendi yavrularımız gibi görüp öyle davranmamız gerekiyor. Okullarımızda kodlama olmazsa olmazımız. Bu ilin çocukları Türkiye ve dünyada mutlaka bilişim konusunda söz sahibi olacak. Bundan geriye dönüş yok. Bu yıl 160 binin üzerinde öğrencimizle bu işe devam edeceğiz. Önümüzdeki ay itibariyle ilimizin tamamına yaygınlaştırıp, eğitim kalitemizi daha da yükseltmek istiyoruz. Artık 'Biz kodlama eğitimi veriyoruz'u konuşmayacağız, bu işteki kaliteyi konuşacağız. Kodlama eğitimi konusunda dünya ile yarışmak durumundayız. Onun için dünyadaki başarılı ülkeleri takip edip, onlardan bir şey alarak üzerine koymaya devam edeceğiz."

Kodlama eğitiminin ardından öğrencilerin diğer derslerindeki başarısının da arttığını vurgulayan Elban, bunun Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) da görüldüğünü aktardı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdür yardımcıları, ilgili birim yöneticileri, okul müdürleri ve idareciler katıldı.

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