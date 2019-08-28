Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Kodlama eğitimi konusunda dünya ile yarışmak durumundayız. Onun için dünyadaki başarılı ülkeleri takip edip, onlardan bir şey alarak üzerine koymaya devam edeceğiz." dedi.

Elban, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısında, Ağrı'nın iyi sporcular yetiştiren bir il olduğunu söyledi.

Eğitim öğretimin de önemine işaret eden Elban, bu alanda başarının zaman aldığını anlattı.

Somut bir başarı hikayesiyle yola çıkılması gerektiğini belirten Elban, şöyle devam etti:

"Bizim bir başarı hikayesi göstermemiz lazımdı. KODLAĞRI projesi ile bu başarıyı yakaladık. Bizim dışımızdaki 80 ilde bu eğitimi alan öğrenci sayısını 6-7'ye katladık. Sadece yaygın olarak eğitim vermekle kalmadık, eğitim düzeyini de çok yükselttik. Haziranda öğrenci ve öğretmenlerimizi yurt dışına götürdüğümüzde oradaki üniversite ve uluslararası düzeyde söz sahibi şirketlerin temsilcileri öğrencilerimizin kalitesine bayıldı, onların düzeylerine hayran kaldı."