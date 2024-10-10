HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Köfteci Yusuf gündemden düşmüyor! Domuz eti skandalı sonrası herkes, şubelere koştu ama... İade talepleri telefonları kilitledi

Köfteci Yusuf gündemden düşmüyor! Domuz eti skandalı sonrası herkes, şubelere koştu ama... İade talepleri telefonları kilitledi

10.10.2024 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domuz eti skandalına karışan 'Köfteci Yusuf' gündemden düşmüyor. Türkiye'de 200'den fazla şubesi bulunan köfteci zincirinden alışveriş yapan vatandaşlar, son çıkan domuz eti haberlerinden sonra aldıkları ürünlerden şüpheye düştü. İade için şubelere gitmeye başlayanların aldıkları yanıt ise sosyal medyada yine gündem oldu.

Köfteci Yusuf gündemden düşmüyor! Domuz eti skandalı sonrası herkes, şubelere koştu ama... İade talepleri telefonları kilitledi

Domuz eti skandalı Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Düzce'deki Saydam Yemek ve Organizasyon firmasının üniversite yurtlarındaki öğrencilere yedirdiği dana rostonun içinde domuz eti tespit edilmesinin ardından, ünlü bir köfte zincirinde de domuz eti kullanıldığı tespit edilmişti.

DOMUZ ETİ SATAN KÖFTECİ KİM?

Büyük köfte zincirinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı ürünler listesinde yer almaması gündem olurken herkes "Domuz eti satan köfteci kim?" sorusuna yanıt arıyordu.

KÖFTECİ YUSUF OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gazetecilerde Fatih Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti skandalına karışan firmanın 'Köfteci Yusuf' olduğunu açıkladı.

hgjfgj

RESMİ RAPORLA ORTAYA KONDU

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığının muayene ve analiz raporu ortaya çıktı. t24'te yer alan raporda Köfteci Yusuf'un Ankara-Etimesgut'taki bir şubesinde satılan "tüketime hazır pişmiş köfte" ürününde domuz eti tespit edildiği bilgisi yer aldı.

aaaa

200'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR! HERKES ŞÜPHEYE DÜŞTÜ...

Türkiye'de 200'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un domuz eti skandalına karışması sonrası vatandaşlar hem yedikleri hem de satın aldıkları ürünlerden şüpheye düştü.

İADE İÇİN ŞUBELERE KOŞUYORLAR

Birçok vatandaşın aldığı ürünleri iade etmek için köfte zincirinin şubelerine başvurduğu belirtildi.

GZgxoT3WAA0j49O

İstanbul’da Köfteci Yusuf’tan helal kesim köfte alan bir vatandaş, son çıkan domuz eti haberlerinden sonra ürünleri iade etmek istedi.

'TELEFON YÜZÜNE KAPATILDI' İDDİASI

Firmaya ulaştığını belirten vatandaş; ürünlerin geriye alınmayacağını öğrenirken, telefonun yüzüne kapatıldığı iddia edildi.

GZgxoT4XcAArXD6

İlginizi Çekebilir

Domuz eti yediren o şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Domuz eti yediren o şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

 Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur

Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur

 Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

 Domuz eti yedirdikleri yetmedi şimdi de gramaj oyunuyla kandırıyorlar!

Domuz eti yedirdikleri yetmedi şimdi de gramaj oyunuyla kandırıyorlar!

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
domuz Köfteci Yusuf
En Çok Okunan Haberler
'Güzel haber' diye duyuruldu: Mahkemeden TÜİK'e 30 gün süre!

'Güzel haber' diye duyuruldu: Mahkemeden TÜİK'e 30 gün süre!

Ne CHP ne AK Parti! Türkiye'de birinci parti artık değişti... Siyasi iklimi en iyi yansıtan anket

Ne CHP ne AK Parti! Türkiye'de birinci parti artık değişti... Siyasi iklimi en iyi yansıtan anket

Davet tarzı dile düştü! 'Sütyen süngeri takmış'

Davet tarzı dile düştü! 'Sütyen süngeri takmış'

Son yüzyılın 'en güçlü' kasırgası! Milton Kasırgası Florida'da... Biden: "Bu bir ölüm kalım meselesi"

Son yüzyılın 'en güçlü' kasırgası! Milton Kasırgası Florida'da... Biden: "Bu bir ölüm kalım meselesi"

50 lira vaadettiler 1,2 milyar lira dolandırdılar! Fiziki takip 16 saat sürdü çete lideri berber çıktı

50 lira vaadettiler 1,2 milyar lira dolandırdılar! Fiziki takip 16 saat sürdü çete lideri berber çıktı

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.