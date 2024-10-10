Köfteci Yusuf gündemden düşmüyor! Domuz eti skandalı sonrası herkes, şubelere koştu ama... İade talepleri telefonları kilitledi

Domuz eti skandalı Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Düzce'deki Saydam Yemek ve Organizasyon firmasının üniversite yurtlarındaki öğrencilere yedirdiği dana rostonun içinde domuz eti tespit edilmesinin ardından, ünlü bir köfte zincirinde de domuz eti kullanıldığı tespit edilmişti.

DOMUZ ETİ SATAN KÖFTECİ KİM?

Büyük köfte zincirinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı ürünler listesinde yer almaması gündem olurken herkes "Domuz eti satan köfteci kim?" sorusuna yanıt arıyordu.

KÖFTECİ YUSUF OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gazetecilerde Fatih Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti skandalına karışan firmanın 'Köfteci Yusuf' olduğunu açıkladı.

RESMİ RAPORLA ORTAYA KONDU

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığının muayene ve analiz raporu ortaya çıktı. t24'te yer alan raporda Köfteci Yusuf'un Ankara-Etimesgut'taki bir şubesinde satılan "tüketime hazır pişmiş köfte" ürününde domuz eti tespit edildiği bilgisi yer aldı.

200'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR! HERKES ŞÜPHEYE DÜŞTÜ...

Türkiye'de 200'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un domuz eti skandalına karışması sonrası vatandaşlar hem yedikleri hem de satın aldıkları ürünlerden şüpheye düştü.

İADE İÇİN ŞUBELERE KOŞUYORLAR

Birçok vatandaşın aldığı ürünleri iade etmek için köfte zincirinin şubelerine başvurduğu belirtildi.

İstanbul’da Köfteci Yusuf’tan helal kesim köfte alan bir vatandaş, son çıkan domuz eti haberlerinden sonra ürünleri iade etmek istedi.

'TELEFON YÜZÜNE KAPATILDI' İDDİASI

Firmaya ulaştığını belirten vatandaş; ürünlerin geriye alınmayacağını öğrenirken, telefonun yüzüne kapatıldığı iddia edildi.