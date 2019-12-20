Köftecide "Ekmek Arası Tiyatro"

Atangür'ün, geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu teslim ettiği, Türk sinemasının sevilen oyuncularından "Münir Özkul"un adını verdiği oda tiyatrosunda her cuma "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu seyirciyle buluşuyor.

Atangür'ün "Hacivat Köftecisi" adını verdiği iş yerine gelenleri, duvarlardaki Karagöz-Hacivat figürleri, geçmişte ve bugün tiyatroya, sanatın diğer dallarına gönül vermiş sanatçıların fotoğrafları ve gazete kupürleri karşılıyor.

VEYSEL ALTUN - Tokat'ta tiyatroya gönül veren ancak babasından kalan köftecinin de başına geçmesi gereken Kemal Atangür, köfte salonunun alt katında oluşturduğu oda tiyatrosunda "Karagöz ve Hacivat" oynatıyor, "Ekmek Arası Tiyatro" adını verdiği toplulukla çeşitli oyunları sahneye taşıyor.

Dört çocuk babası Kemal Atangür, AA muhabirine, 22 yıldır her cuma akşamı sahnede olduğunu söyledi.

Cuma akşamları perde arkasına geçerek Karagöz ve Hacivat oynattığını belirten Atangür, bunun artık gelenekselleştiğini, oyunun tarihini bile duyurmaya gerek kalmadığını anlattı.

Lokantacı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğini dile getiren Atangür, şöyle devam etti:

"1998 yıllında babamın vefatından sonra lokantacılık mesleğini sürdürmek bana nasip oldu fakat ben tiyatroya meraklıydım. Tiyatroyu da icra etmek istiyordum. Lokantanın alt katına bir oda tiyatrosu yaptım. Salonumuz küçük de olsa doluyor. Onun dışında her cumartesi de oluşturduğum ekiple oyunlar oynuyoruz. Moliere'den, kendi yazdığım oyunlardan, Türk klasiklerinden oyunlar oynuyoruz. Tiyatro seyircisini, küçük de olsa devamlı olmak suretiyle oluşturduk. Herkes bu yaptığımız işten memnun."

Her köşesi tarih kokan bir kentte sürekli Karagöz-Hacivat oynatmanın, sanat icra etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Atangür, şöyle devam etti: