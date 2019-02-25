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Koğuş havalandırmasında 'patlayıcı düzeneği' notu bulunan DHKP-C'liler hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

KOCAELİ Kandıra Cezaevi'nde, 'DHKP-C terör örgütüne üye olmak' suçundan tutukluların yer aldığı koğuşların havalandırmasında bulunan, patlayıcı düzeneği çizilmiş notla ilgili davaya devam edildi. Duruşmada, notu yazdığı iddia edilen ve 2012 yılında polis memurunu şehit ettiği için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terörist Nurgül Acar (34) ve 3 sanık, hakim karşısına çıktı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Kandıra Cezaevi'nde, 'DHKP-C terör örgütüne üye olmak' suçundan tutukluların yer aldığı koğuşların havalandırmasında bulunan, patlayıcı düzeneği çizilmiş notla ilgili davaya devam edildi. Duruşmada, notu yazdığı iddia edilen ve 2012 yılında polis memurunu şehit ettiği için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terörist Nurgül Acar (34) ve 3 sanık, hakim karşısına çıktı.
2018 yılının Ocak ayında Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 'DHKP-C terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu bulunanların yer aldığı koğuşların havalandırmasında, peçeteye çizilmiş, üzerinde bombalı eylem hazırlığına ve patlayıcı yapımına ilişkin yazıların olduğu not bulundu. Kriminal incelemeye gönderilen not üzerinde yapılan incelemede, yazıların 2012 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis memuru Mücahit Daştan'ı şehit eden ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasından tutuklu bulunan DHKP-C'li kadın terörist Nurgül Acar'ın el yazısı ile örtüştüğü tespit edildi.
Olayla ilgili Nurgül Acar ile yakın koğuşlarda kaldığı belirlenen ve 'DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan tutuklu bulunan G.B., S.I. ve S.Ö. hakkında Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci celsesi bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Nurgül Acar, S.I. ve G.B. ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık S.Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada bomba düzeneği bulunan notla ilgili olarak dosyaya konulan kriminal raporların okunmasının ardından söz alan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Acar, notu kendisinin yazmadığını, cezaevi yetkililerince üzerine suç atıldığını iddia ederek, "Eğer notu kendim yazma ihtimalim olması halinde diğer şüpheliler suçsuzdur" dedi.
Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

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