HABER

Koğuşta bir hükümlüyü yaralayan cezaevi firarisi 1 haftalık takiple yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’de tutuklu bulunduğu cezaevinde tartıştığı hükümlüyü yüzünden bıçaklayarak kaçan şahıs, polisin 1 haftalık takibi sonucu yakalandı.Olay, yaklaşık 10 gün önce Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Yarı Açık Cezaevinde meydana geldi.

Koğuşta bir hükümlüyü yaralayan cezaevi firarisi 1 haftalık takiple yakalandı

Kocaeli’de tutuklu bulunduğu cezaevinde tartıştığı hükümlüyü yüzünden bıçaklayarak kaçan şahıs, polisin 1 haftalık takibi sonucu yakalandı.
Olay, yaklaşık 10 gün önce Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Yarı Açık Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir suçtan tutuklu bulunduğu Kandıra Yarı Açık Cezaevinde tartıştığı M.A. (28) adlı mahkumu kesici aletle yüzünden yaralayan K.E. (23), cezaevinden firar etti. Olayda yüzünden ağır yaralanan M.A. tedavi altına alınırken, K.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan 1 haftalık takip sonrasında yeri tespit edilen K.E., İzmit Fatih Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen K.E.’nin sorgusunda cezaevine yasaklı madde sokmak ve hırsızlık suçlarından hakkında 12 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.E., cezaevine gönderildi.

Koğuşta bir hükümlüyü yaralayan cezaevi firarisi 1 haftalık takiple yakalandı

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
HDP belediye başkan adayı PKK operasyonunda gözaltına alındıHDP belediye başkan adayı PKK operasyonunda gözaltına alındı
Havada arızalanan uçak Ordu-Giresun Havalimanı’na indiHavada arızalanan uçak Ordu-Giresun Havalimanı’na indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.