HABER

Koğuşta 'eziyet ve cinsel istismar' iddiasına beraat, yaralamaya ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, mahkumlar Murat Ç.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, mahkumlar Murat Ç. (32) ve Hasan H.'nin (40) koğuş arkadaşları olan, 1'i Suriye uyruklu 3 kişiye eziyet ettikleri ve Suriyeliye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada 'eziyet ve cinsel istismar' suçlamasına beraat kararı verilirken, sanıklar yaralama suçundan 3’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 5 Aralık 2018'de, Kayseri 2 No'lu Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Hasan H. ve Murat Ç.'nin, aynı koğuşta kaldıkları Ö.C., E.B. ve Suriye uyruklu Ahmed El H.'ye eziyet ettikleri, kantin alışverişi ödettikleri ve Ahmed El H.'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edildi. Koğuştaki diğer mahkumların ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonunda, 2 kişi hakkında 'nitelikli cinsel istismar', 'tehdit', 'yaralama' ve 'eziyet çektirme' suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Hasan H. ile Murat Ç. ve mağdurlar Ö.C., E.B. ve Ahmed El H. hazır bulundu. 7 aylık hamile eşi Fatma El M.'yi boğarak, öldüren ve 2017'de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Suriyeli Ahmed El H., davanın ilk duruşmasında tercüman eşliğinde verdiği "Murat ve Hasan sürekli bana gelen paramı alıyorlar, el koyuyorlar. Bana işkencede bulunarak, tecavüz ettiler. Kıyafetlerimi çıkarıp, üzerime soğuk su döktüler. Şikayetçiyim" ifadesini tekrarladı. Tutuklu sanık Hasan H. ise "Suçlamaların hepsi iftira. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi. Diğer sanık Murat Ç. de suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan H. ve Murat Ç.’ye mağdurlara yönelik 'eziyet çektirme' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Heyet, sanıklara mağdur E.B.'ye yönelik 'yaralama' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay, mağdur Ö.C.'ye yönelik de aynı suçtan 6'şar ay olmak üzere, iki sanığa toplam 3'er yıl hapis cezası verdi.

PARTNERBu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...Bu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...
Yeni Foça’da uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen operasyonYeni Foça’da uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen operasyon
İstanbul’da asker eğlencesinde terör estiren 7 magandaya ceza yağdıİstanbul’da asker eğlencesinde terör estiren 7 magandaya ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.