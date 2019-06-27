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Koğuşta mahkumlardan 'eziyet' ve 'cinsel istismar' iddiasına 30 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, mahkumlar Murat Ç.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, mahkumlar Murat Ç. (32) ve Hasan H.'nin (40) koğuş arkadaşları olan, 1'i Suriye uyruklu 3 kişiye eziyet ettikleri ve Suriyeliye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmalarına başlandı.
Olay, 5 Aralık 2018'de, Kayseri 2 No'lu Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Hasan H. ve Murat Ç.'nin, aynı koğuşta kaldıkları Ö.C., E.B. ve Suriye uyruklu Ahmed El H.'ye eziyet ettikleri, kantin alışverişi ödettikleri ve Ahmed El H.'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edildi. Koğuştaki diğer mahkumların ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonunda, 2 kişi hakkında 'nitelikli cinsel istismar', 'tehdit' ve 'eziyet çektirme' suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar Hasan H. ve Murat Ç.'nin yargılanmasına başlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hasan H. ile Murat Ç. ve mağdurlar Ö.C., E.B. ve Ahmed El H. hazır bulundu.
'KIYAFETLERİMİ ÇIKARIP, ÜZERİME SU DÖKTÜLER'
7 aylık hamile eşi Fatma El M.'yi boğarak, öldüren ve 2017'de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Suriyeli Ahmed El H., tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Murat ve Hasan sürekli bana gelen paramı alıyorlar, el koyuyorlar. Bana işkencede bulunarak, tecavüz ettiler. Kıyafetlerimi çıkarıp, üzerime soğuk su döktüler. Şikayetçiyim" dedi.
Tutuklu sanık Hasan H. ise "Suçlamaların hepsi iftira. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi. Diğer sanık Murat Ç. de suçlamaları kabul etmedi.
Sanık ve mağdurlar ile aynı koğuşta kalan ve jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirilen tanık R.A. ise "Yaklaşık 1 yıl aynı koğuşta kaldık. Mağdurlara kantin hesabını ödettiklerini ve sürekli darbettiklerini gördüm. Bir seferinde Hasan'ın, Ahmed El H.'yi jilet ile korkutarak zorla cinsel istismarda bulunduğunu gördüm. Beni de sürekli tehdit ettiler" diye konuştu.
Sanık Hasan H., tanık kürsüsündeki R.A.'ya, "Bu söyledikleri ağır ve yalan şeyler" diyerek, jandarmaların arasından tekme attı. Polis ve jandarmaların müdahale ettiği Hasan H., salondan çıkarıldı.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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