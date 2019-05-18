HABER

Kök bitkilerin pişirilmesine dair en eski kanıtlar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

Kök bitkilerin pişirilmesine dair en eski kanıtlar bulundu

Arkeolojik bulgular, insanoğlunun yaklaşık 120 bin yıl önce kök bitkileri pişirip yemeye başladığını ortaya koydu.

Güney Afrikalı ve İngiliz arkeologlardan oluşan araştırma ekibi, Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletindeki Klasies Nehri Mağaraları'nda yaklaşık 120 bin yıl önce Orta Taş Devri'nde yaşayan insan topluluklarından kalan küllenmiş kök bitki kalıntıları buldu.

Araştırmacılar küllenmiş kalıntıların, insanların yumru ve köksap türü kök bitkileri pişirerek yediğine dair en eski bulgular olduğunu belirtti.

İnsan topluluklarının Orta Taş Devri'nde av aletlerinin ve tekniklerinin gelişmesine karşın 120 bin ila 65 bin yıl arasında hala kök bitkileri pişirip yemeye devam ettiklerine dikkati çeken araştırmacılar, bunun çevreyle uyumun yanında dengeli bir diyet alışkanlığının da göstergesi olduğunu ifade etti.

Kök bitkilerini pişirmenin, tarımın ortaya çıkmasından çok önce, insanlık tarihiyle yaşıt bir alışkanlık olduğunu vurgulayan araştırmacılar, insanların balık ve av hayvanlarından elde ettikleri protein ve yağları, kök bitkilerden elde ettikleri nişasta ve potasyumla dengelediğini kaydetti.

İnsanoğlunun tarıma ve yerleşik hayata bundan yaklaşık 10 bin yıl önce geçtiği tahmin ediliyor.

Araştırmanın sonuçları "Journal of Human Evolution" dergisinde yayımlandı.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Vosvoslardan 100. yıla özel şehir turuVosvoslardan 100. yıla özel şehir turu
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadıAniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kök bitkiler Pişirme tarım

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.