Kök hücre bağışçısı olmak isteyen mülteciler mevzuatta değişiklik istiyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de kök hücre için kan bağışında bulunmak isteyen mülteciler, mevzuat engeline takıldıklarını ileri sürdü. Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi, mültecilerin bağışçı olmak istediklerini, ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların kabul edilmediğini söyledi. Hüsünbeyi, mevzuatın değiştirilmesi gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'na dilekçe ile başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi üyesi mülteciler, ilik nakli olmayı bekleyen çocuklar için kan bağışında bulunmak istedi. İddiaya göre, Kızılay, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadıkları gerekçesiyle, mültecilerin kan bağışını kabul etmedi. Konak Kent Konseyi'nin Basmane semtinde bulunan binasında basın toplantısı düzenleyen mülteciler, ilik nakli bekleyen çocuklara yeni bir hayat bağışlamak istediklerini, ancak mevzuat engeline takıldıklarını söyledi. Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi, mevzuat değişikliği yapılması için Sağlık Bakanlığı'na dilekçe ile başvuruda bulunduklarını açıkladı. İzmir'de lösemi hastalığı teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasının yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirten Hüsünbeyi, bunun benzer durumdaki binlerce lösemi hastası için de umut olduğunu söyledi. Hüsünbeyi, başlatılan kampanyalara İzmir'de yaşayan mültecilerin de destek vermek istediğini, fakat bunun gerçekleştirilemediğini belirtti.

'BİRÇOK ÇOCUĞA UMUT OLABİLİR'

Kök hücre bağışı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğunun bulunduğunu aktaran Mete Hüsünbeyi, "Oysa ki ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve sayıları 4 milyon civarında olduğu ifade edilen Uluslararası Koruma veya Geçici Koruma Statüsü almış mültecilerle göçmenler de bulunmakta. Bu insanlarımızdan da sağlanabilecek ilik nakli pekala birçok lösemi hastasına umut olabilir. İnsan yaşamı ve onun sağlıklı şekilde sürdürülebilmesinin sağlanmasının hepimiz için önemi açıktır. Bu nedenlerle ülkemizde ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan duyarlı insanlarımızın da ilik nakli ve kök hücre bağışında bulunabilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılmasını rica ediyoruz" dedi.

'YÜREKLERİMİZİN BİR OLMASI LAZIM'

Mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyen Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali de, "Biz Suriyeli mülteciler olarak 6-7 senedir Türkiye'de yaşıyoruz. Bu tür önemli konularda katkımızın olmasını istiyoruz. 1,5 ay önce Kızılay'a gidip kök hücre bağışında bulunmak istedik. 18 Ocak'ta randevu verildi. Ama maalesef bağış yapamadık. Biz de bu toplumun bir parçasıyız. Katkımız olsun, bu kampanyaya katılmak istiyoruz" diye konuştu.

İran uyruklu Azam Kasımhani (46) de "Biz İranlılar olarak yardımı çok seviyoruz. Kan vermeyi seviyoruz. O yüzden biz de seve seve bu kampanyada yer almak istiyoruz" dedi. 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Afganistan uyruklu Abide Tevekkuli (37) de "Kimliklerimiz değişik olabilir ama yüreklerimizin bir olması lazım. Eğer elimizden bir şey geliyorsa sizin için yapmak isteriz" ifadelerini kullandı.

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