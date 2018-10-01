“Kök hücre bağışıyla yüzde 75 oranında başarı sağlanıyor”

İSTANBUL, (DHA)- MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi sağlık profesyonelleri, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenledikleri etkinlik ile kemik iliği nakli bekleyen çocuklar için 'Kök Hücre Bağışı’na' dikkat çekti.

Gerçekleşen etkinlik sırasında konuşma yapan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Sema Anak, “Kan bankası vericileri sayesinde bulunan uygun kök hücre bağışıyla (kemik iliği) yaklaşık yüzde 75’lik başarı oranı sağlanıyor ve çocuk hastalar hayata dönüyor. Yapacağınız kök hücre bağışı alıcı için hayat, verici için ise denizden bir kova su vermektir” dedi.

“HER DÖNOR KAHRAMANDIR”

Gönüllü kök hücre bağışçısı olmanın gönüllü kan bağışçısı olmaktan çok da farklı olmadığının altını çizen Prof. Dr. Anak, “Her ikisinde de bağışçı kendinde bulunan ve alıcının hayatını kurtaracak hücrelerden az bir kısmını vererek işlemi gerçekleştiriyor. Verene hiçbir zararı yoktur, vücut en kısa sürede kaybı yerine koyar. Organ kaybı söz konusu değildir. Bu yapılan bağışla ise bir can kurtuluyor” diye konuştu.