Kök hücre bekleyen minik Asya, genetik ikizini arıyor

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de ölümcül bir hastalık olan 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) tanısı konulan 5 yaşındaki Asya Soylu, 1,5 yıldır yaşama tutunmak için kök hücre nakli olmayı bekliyor. Genetik ikizini bulmak için yardım çağrısı yapan Asya, "Ben de hayatıma arkadaşlarım gibi devam etmek istiyorum. Okula gitmek, servise binmek istiyorum" dedi. Öte yandan sosyal medya üzerinden birçok kişi, Asya için 'Kök hücre bağışçısı ol, hayat kurtar' diyerek, çektiği videoları yayınladı.

İlknur ve Ercan Soylu çiftinin kızları Asya Soylu'nun hayatı, 2016 yılında aniden ateşinin yükselmesinin ardından tamamen değişti. Yüksek ateş sebebiyle ailesi tarafından Bodrum'da bulunan özel hastaneye götürülen Asya'nın kan değerlerinin çok düşük olduğunun gözlenmesi üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 2 yıl boyunca hastalığı araştırılan Asya'ya geçen yıl Haziran ayında genellikle 60 yaş üzeri kişilerde görülen 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) tanısı konuldu. Bu süreçten sonra her türlü enfeksiyon riskinden uzak kalması gereken Asya, yaşamını maske takarak sürdürmeye başladı ve doktorlar kök hücre naklinin yapılması gerektiğine karar verdi. Tam 1,5 yıldır genetik ikizini arayan Asya, "Ben de hayatıma arkadaşlarım gibi devam etmek istiyorum. Okula gitmek, servise binmek istiyorum. Bizim için donör olun. İğneden korkacak bir şey yok. Ben de büyüyünce çocuk cerrahı olmak istiyorum ve çocukları hemen iyileştirmek istiyorum. Arkadaşlarım servise binip havuz topuna gidiyor ama ben gidemiyorum ama yine de bunun için de üzülecek bir şey yok sadece bir tane bir şey" dedi. Öte yandan sosyal medya üzerinden birçok vatandaş, Asya için 'Kök hücre bağışçısı ol, hayat kurtar' diyerek, çektiği videoları paylaştı.