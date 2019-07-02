HABER

Kök hücre nakli yapılan lösemili Atakan’ın durumu kritik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaklaşık 2 ay önce kendisine uygun donör bulunan ancak beyninde oluşan kitle nedeniyle beyin ameliyatı geçirince nakil operasyonu ertelenen lösemi hastası Atakan Gür'e (22) ilik nakli gerçekleştirildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaklaşık 2 ay önce kendisine uygun donör bulunan ancak beyninde oluşan kitle nedeniyle beyin ameliyatı geçirince nakil operasyonu ertelenen lösemi hastası Atakan Gür'e (22) ilik nakli gerçekleştirildi. Uygun donörden alınan kök hücrelerin nakledildiği Atakan, solunum sisteminde meydana gelen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlı olarak uyutulan Atakan’ın durumunun kritik olduğu belirtildi. 2018’in Ekim ayında hastalığının merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonucu 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde kalan ve bu süreçte uyutulan, konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra hafızasını da kaybeden Gür, bir süre sonra iyileşerek bu yetilerinin bir kısmını geri kazandı. Tek çaresi kök hücre nakli olan Gür’ün ailesi ise uygun donör bulunması için bağış kampanyası başlattı. Arkadaşları ve ailesi, Atakan için hem okuduğu okulda, hem de sosyal medyada donör arayışına girdi. BEYNİNDEKİ KİTLE NEDENİYLE NAKİL ERTELENDİ Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür ve ağabeyi Gürkan Gür'ün çağrıları ve duaları karşılık buldu. Genç Atakan için yapılan taramalarda, hem Almanya'dan hem de Türkiye'den, ikisi de 10'da 9 uyumlu iki donör bulundu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Atakan Gür'e, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından kök hücre nakli yapılması planlandı. Ancak planlanan nakil gerçekleştirilemedi. Hastalığına bağlı olarak, beyninde kitle olduğu tespit edilen ve görme kaybı yaşayan talihsiz genç, yaklaşık 2 ay önce aynı hastanede beyin ameliyatı geçirdi. Başarılı bir operasyon geçiren Gür'ün beynindeki kist alındı. Gür, yaşadığı görme kaybı problemini de büyük ölçüde atlattı. KÖK HÜCRE NAKLEDİLDİ ANCAK SOLUNUM PROBLEMİ BAŞLADI Radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin ardından, geçen cuma günü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, Atakan Gür’e kök hücre nakli yapıldı. Ancak, işlemin üzerinden 12 saat geçmesinin ardından Gür aniden fenalaştı. Nefes alamayan ve bayılan Gür, yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlandı. Atakan'ın solunum probleminin enfeksiyon nedeniyle mi yoksa başka bir nedene mi bağlı olduğunun tespit edilmesine çalışıldığı belirtildi. 'ATAKAN’A GÜVENMEK VE UMUT ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK' Atakan’ın ağabeyi Gürkan Gür, kardeşinin durumun kritik olduğunu ve hayati tehlikenin bulunduğunu belirterek, "Atakan bu hastalığı olabilecek en ağır şekilde geçiriyor. Doktorların da bize söylediği şey bu yönde. Birçok talihsizlik yaşadık. Önce Atakan’ımız çeşitli yetilerini kaybetti. Tam nakil yapılacak derken beyin ameliyatı geçirdi. Nakli yaptık, şimdi de böyle bir sorun oluştu. Atakan şu anda solunum cihazına bağlı şekilde uyutuluyor. Atakan’a güvenmek ve umut etmekten başka çaremiz yok" dedi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ayasofya’nın bilinmeyen mağarasıAyasofya’nın bilinmeyen mağarası
TİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine eğitim desteğiTİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine eğitim desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağaçların çevrelediği fener denizden giderek uzaklaşıyor

Deniz feneri kıyıdan giderek uzaklaşıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Doğum bildirim sistemi ile kimlik belgesi işlemleri 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan işten çıkarma haberleriyle ilgili açıklama

Belediyeden işten çıkarma haberleriyle ilgili flaş açıklama

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Son dakika! Jandarma'dan üç ilde operasyon: Uzi suikast silahı ele geçirildi

Üç ilde operasyon! Suikast silahı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.