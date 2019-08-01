HABER

Kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Afra Eylül, taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki kök hücre nakliyle hayata tutunan down sendromlu Afra Eylül Arabacı (3), tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Afra Eylül, taburcu edildi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki kök hücre nakliyle hayata tutunan down sendromlu Afra Eylül Arabacı (3), tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Hastaneden çıkan Afra Eylül, çevresindekilere eliyle öpücük gönderdi. Bundan sonra tedavisine evinde devam edilecek olan küçük kızın büyük mutluluk yaşayan annesi Altun Arabacı, Afra Eylül'e hayat veren donöre minnet duyduklarını ve onu tanımak istediklerini söyledi.
İzmir'de yaşayan Altun ve Recep Arabacı çiftinin tek çocuğu olan down sendromlu Afra Eylül Arabacı'ya iki yıl önce lösemi tanısı konuldu. İki yıldır Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi süren minik Afra, kemoterapi tedavisi görmesine rağmen hastalığı atlatamadı. Doktorların ilik nakli gerektiğini bildirmesi üzerine, Türkiye başta olmak üzere Avrupa'da da donör taraması başlatıldı. Minik Afra Eylül'ün durumunu öğrenen binlerce kişi de donör olmak için başvurdu. Tam uyumlu üç farklı donörün tespit edilmesinin ardından, Afra için en uygun donör seçildi. Geçen 28 Haziran'da, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde akut myeloid lösemi tedavisi gören Afra Eylül Arabacı'ya kök hücre nakli yapıldı. Naklin üzerinden geçen sürede Afra Eylül'ün sağlığının iyiye gitmesi ve nakilin tutması üzerine, taburcu edilmesine karar verildi.
ÇEVRESİNDEKİ HERKESİ ÖPÜCÜKLE SELAMLADI
Hastaneden annesi Altun Arabacı ve babası Recep Arabacı'nın kucağında çıkan Afra Eylül, yeni yaşamına da 'merhaba' dedi. Çevresindekileri eliyle öpücük gönderip selamlayan, herkesi sevince boğan Afra Eylül için en çok mutlu olanlardan biri de annesi Altun Arabacı oldu. Altun Arabacı kızına hayat veren, 22 yaşında olduğunu bildikleri kadın donöre minnet duyduklarını ve onu tanımak istediklerini söyledi. Aile daha sonra Afra Eylül'ün sağlığında yepyeni bir süreç için hastaneden ayrıldı. Küçük kızın tedavisine bundan sonra evinde devam edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Afra Eylül, taburcu edildiKök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Afra Eylül, taburcu edildiKök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Afra Eylül, taburcu edildiKök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Afra Eylül, taburcu edildi

PARTNERŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktı
Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğa uğurlandıKore gazisi, askeri törenle son yolculuğa uğurlandı
Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptıBodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

Yok böyle bir dolandırıcılık! Zemzem diye...

Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim'de 2 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Samsun'da derede boğulan 3 kuzen son yolcuğuna uğurlandı

Acının fotoğrafı! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.