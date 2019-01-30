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Kök hücre tedavisi kireçlenmeye çözüm olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

Medline Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

Medline Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Öztürk, eklem ağrısı olan hastaları tedavi etmek için kök hücre tedavisinin de kullanılabildiğini söyledi.
Dr. Ali Öztürk, eklem ağrısı rahatsızlığının en sık kullanılan eklemler olan diz, bilek ve parmak eklemlerinde daha çok görülmekle beraber esasen vücutta eklem bulunan her noktasında meydana gelebildiğini belirtti.
Kök hücrelerin insan dokusunun temel yapı taşları olduğunu ve vücuttaki dokuları tamir etme, yeniden inşa etme ve gençleştirme yeteneklerine sahip olduklarını anlatan Dr. Öztürk, “Bir hastalık ya da sakatlık söz konusu olduğunda, kök hücreler vücudun içinden gelen belirli sinyallere tepki verirler ve onarım için gerekli özel hücrelere dönüşerek iyileşme sürecini kolaylaştırırlar” dedi.

Hasarlı dokuları onarıyor
Kök hücre tedavisindeki amacın kıkırdak oluşturmak için alınan kişinin kendi kök hücrelerini eklem içine geri enjekte etmek olduğunu söyleyen Dr. Ali Öztürk, “Kök hücreler hasarlı dokulara geçerek kıkırdak oluşturma yeteneğine sahiptirler. Ayrıca eklem bölgesindeki kireçlenme ağrısı ve şişlik tedavisine yardımcı olabilecek iyileştirici, doğal bir antibiyotik etki de gösterirler” diye konuştu.
Diz ekleminin kök hücre tedavisinde genellikle tedavi gören kişiden alınan kendi yetişkin yağ hücresi türevi kök hücrelerin kullanıldığını ifade eden Öztürk, diğer kök hücre kaynaklarının ise kemik iliği ve vücutta dolaşımda bulunan kan olduğunu söyledi.
Uygulama esnasında kök hücrelerin onarım gerektiren alana doğrudan (eklem içine veya ilgili bölgeye) enjekte edildiğini kaydeden Dr. Ali Öztürk, kireçlenme, menüsküs yırtığı ve bağ rahatsızlıklarının bu şekilde tedavi edilebileceğini kaydetti.

Hasta aynı gün taburcu oluyor
Kök hücre tedavisinin ameliyathane şartlarında ve steril koşullar altında yapılması gerektiğini anlatan Dr. Öztürk, “Karın bölgesindeki cilt altı yağ dokusunun enjektörle çekilip buradaki kök hücrelerin ayrıştırılarak tekrar eklem içine enjekte edilmesi yaklaşık olarak yarım saat sürüyor” diye konuştu.
Her durum ve hasta benzersiz olduğundan, hangi sonuçların elde edileceğine ya da ne kadar hızlı gözlemleneceğine dair bir garanti verilemeyeceğini söyleyen Öztürk, “Hasta geri bildirimlerine göre genellikle 1 ila 3 ay içinde sonuç alınır. Ancak sonuçları görmek bazen 6 ila 9 ay kadar da sürebilir” dedi.
Öztürk, kök hücre tedavisinin bilinen yan etkilerinin hafif şişlik, hafif ateş, işlem yerinde kızarıklık, baş ağrısı veya mide bulantısı şeklinde olduğunu ifade ederek bu yan etkilerin de genellikle 24 saatten fazla sürmediğini kaydetti.

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