Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

Merhabalar Sevgili Okurlarım, Kök hücre ile tedavi konusu, toplumun karşılaştığı yeni bir konu olduğu için kafa karışıklığı olması doğaldır. Bu nedenle bu hafta sizler için yanlış bilinen bazı noktalara değinmekte fayda görüyorum. 1- KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ AYNI MIDIR?



Hayır. Gazetelerde, dergilerde okuduğunuz, televizyonlarda izlediğiniz hatta doktorunuz tarafından önerilen ve size yapılacağı söylenen tüm kök hücre tedavileri aynı değildir. Daha da ötesi, rastladığınız bu durum kök hücre bile olmayabilir. Nedenine gelince; Kök hücre terimi geniş bir yelpazeyi kapsar ve onarım tıbbı ile özdeşleşmiştir. Bu sebeple onarım yapacağı düşünülen her yönteme kök hücre denildiğini görüyorum. Çünkü ismi ve etkileyiciliği büyük. Mesela PRP’ye de kök hücre diyenler, CGF, PRGF tedavisine de kök hücre diyenler var. PRP, CGF ve PRGF tedavileri büyüme faktörleriyle onarım sağlarlar ancak doktorun bunu size açıklayacak zamanı, vakti olmayabilir. Anlayamayacağınızı düşünmüş olabilir. Sonuçta masumca, kök hücre gibi onarım yapmayı istemiş, detayları ve farkları anlamayacağınızı düşünmüş olabilir.

Maalesef kök hücre aldığını düşünen, bana gelen veya yazan neredeyse tüm hasta popülasyonu da böyle. Tabi ben de tartışmıyorum. Bu tedavileri alarak iyi yapmışsınız diyorum, çünkü gerçek kök hücre tedavisi öncesi PRP, CGF, PRGF tedavilerinin alınması istediğim ve önerdiğim bir şey. 2- KÖK HÜCRELER TÜM HASTALIKLARI MUCİZEVİ ŞEKİLDE DÜZELTEBİLİR Mİ?



Hayır. Hastalar kök hücre tedavilerini mucize tedaviler olarak düşünmemeli ve bu şekilde konuşan birileri varsa onlara inanmamalı. Şu da bir gerçek, bugün modern tıbbın elindeki en değerli silahlardan biri ve çözümsüz olan kronik hastalıklarda heyecan verici gerçek sonuçlara sahip. Henüz halen emekleme döneminde olduğunu da eklemeliyim ancak önü çok açık görünüyor. O nedenle belki de elimizdeki mucizeye en yakın şey diyebiliriz. Ayrıca kök hücre tedavisi modern bir tıp yöntemidir ve her modern tıp yönteminde olduğu gibi başarı ve başarısızlık oranlarına sahiptir. Örneğin; Menisküs yırtıklarında başarı oranı %80’leri bulabilirken, omurilik felcinde olay geliştiği ilk bir ay içinde uygulanırlarsa yüksek başarı şansına sahiptir ve birinci aydan sonra çok etkili olmadıkları düşünülmektedir. Kaldı ki, biraz önce bahsettiğim menisküs yırtıklarındaki %80 başarı örneğini açacak olursam; kabaca bu 10 hastanın 8’inde menisküs yırtığının kapanacağını, kalan 2 hastada ise yırtığın kapanmayabileceğini veya kısmi kapanacağını gösterir.

Fayda görün veya görmeyin her durumda yöntemin avantajı tekrarlanabilir bir uygulama olmasıdır. Birinci uygulama iyi gelmezse ikincisi iyi gelebilir. Yan etkisizdir ve cerrahi riskler taşımaz. Menisküs cerrahileri sonrası en büyük sorun eklem içiyle oynanması nedeniyle erken kireçleme ve proteze gitme riskidir. Bu nedenle kök hücre tedavisi maddi ve manevi paha biçilemez değere sahiptir. 3- KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ ETİK OLMAYAN TEDAVİLER MİDİR?



Hayır, etiktir. Bahsedilen ve uygulanan yöntemler sıklıkla aynı gün içinde hastadan alınır ve 1-3 saat içinde hastaya kendi kök hücreleri geri verilir. Etik olmayan ve karıştırılan, fetal dediğimiz anne karnında bebeğin embriyonel kök hücrelerini toplamak, deneysel veya tedavi amacıyla kullanmaktır. Tüm dünyada ahlaki ve etik olarak yasaktır çünkü gelişmekte olan embriyo bir insandır ve o dönemde alacağınız embriyonel kök hücreler doğacak bir bebeğin ve ailesinin hayatını olumsuz etkileyebilir. KÖK HÜCRE TEDAVİSİ ARARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Ağrılı sorunlarınıza çözüm ararken kök hücre tedavisi ile ilgili dikkat etmeniz gereken hususlar var. Bunlar;