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Kök hücre tedavisiyle 19 yıllık çocuk özlemi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

BATMAN'da yaşayan ve 19 yıldır çocuk özlemi çeken Songül Poge (37) erken menopoz teşhisinin ardından uygulanan kök hücre tedavisiyle rahmi gençleştirildikten sonra tüp bebek uygulamasıyla hamile kaldı.

Kök hücre tedavisiyle 19 yıllık çocuk özlemi sona erdi

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - BATMAN'da yaşayan ve 19 yıldır çocuk özlemi çeken Songül Poge (37) erken menopoz teşhisinin ardından uygulanan kök hücre tedavisiyle rahmi gençleştirildikten sonra tüp bebek uygulamasıyla hamile kaldı. Çocukları olmadığı için eşiyle de sorun yaşadığını dile getiren Poge, doğacak çocuğunu bekliyor.
Batman'da 19 yıl önce Mehdi Poge (37) ile hayatını birleştiren Songül Poge, çocuklarının olmaması nedeniyle yıllarca birçok hastanede tedavi gördü. Gittikleri hastanelerde binlerce lira masraf yapan Poge çiftine, bir yakınları Diyarbakır'da kliniği bulunan Prof. Dr. Hakan Çoksüer'i önerdi. Arkadaşlarının tavsiyesiyle geldikleri Diyarbakır'da tüp bebek uzmanı Çoksüer'in yaptığı muayenede, erken menopoz teşhisi konulan Songül Poge'ye uygulanan kök hücre tedavisiyle rahmi ve yumurtaları gençleştirildi. Ardından uygulanan tüp bebek tedavisiyle Poge çifti mutlu haberi alarak, 7 ay sonra doğacak çocukları için gün saymaya başladı.
'KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NADİR KULLANILIYOR'
Tüp bebek tedavisinde kök hücre uygulamasının nadir olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Hastamız 19 yıllık çocuk özlemiyle bize başvurdu. Hastayı detaylı değerlendirdiğimizde, bize birçok yerde ameliyat olduğunu söyledi. Birçok denemede yumurtaların elde edilemediği, çocuk sahibi olmalarının imkansız olduğu söylenmiş. Hastamızı erken menopoz hastası olarak yorumladık. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce, ön tedavi uygulamaya karar verdik. Hasta umutsuzdu. Biz bu hastaya konsantregrofaktör ve kök hücre uygulaması yapmaya karar verdik. Bu hastaya kanda kök hücre uygulaması yaptıktan sonra hastayı takibe aldık. Bu uygulamadan 2 ay sonra hastamızda 1 tane antralfolikül olduğunu gördük. Tedavilerin ardından oluşan 1 yumurta ile hastaya tüp bebek tedavisi uygulamaya karar verdik. Tedaviyi uygularken hastamıza antioksidan tedavisi de uyguladık. Beraberinde akupunktur tedavisi de yaptık. Hastaya göre tedavi uyguladık. Kök hücrenin amacı, hasarlı, zarar gören dokunun o hücrelere dönüşmesidir. Bizim için çok önemli bir tedavi. Bu tedavi Avrupa'da da uygulanan bir tedavi. Türkiye'de de yavaş yavaş uygulanmaya başlıyor. Estetik ve ortopedi alanında çok sık kullanılıyor ancak tüp bebek alanında nadir uygulanıyor" dedi.
'YUMURTALAR VE RAHİM GENÇLEŞEBİLİYOR'
Kök hücre tedavisiyle yumurta ve rahmin gençleşebileceğini ifade eden Çoksüer, "Hala hastamız inanamıyor. 19 yıl sonra bugün en mutlu günümüz. Bugün gebelik haberini aldık. Yurtdışında da, Türkiye'den giden ilk çalışmadır. Yurtdışında PRP yumurtaları ve rahim gençleştirme tedavisi ile bu çalışmamız yurtdışında yayımlandı. Özellikle infertif alanda saygın olan bir dergide de yayımlandı. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Fakat bu PRP'den de daha ileri bir tedavidir. Kök hücre uygulaması ile yumurtaları gençleştirebiliyoruz, rahimde bir hasar varsa, rahmi gençleştirebiliyoruz" diye konuştu.
'70 BİN LİRAYA KADAR PARA HARCADIK'
Eşinin tedavisi için bugüne kadar 70 bin liraya kadar para harcadığını ancak buna rağmen sonuç alamadıklarını belirten Mehdi Poge, şöyle konuştu:
"Çiftçilikle uğraşıyorum. 2001 yılında evlendik, 19 yıldır evliyiz. Çocuğumuzun olması için belki 10 defa İstanbul'a gittik. Eşim orada ameliyat oldu. Bir netice bulamadık. Bize çocuğunuzun olması imkansız dediler. Tedaviler sonuçsuz kalıyordu. En son bir arkadaşımız burayı önerdi. Bugüne kadar 70 bin liraya kadar para harcadık. Hiçbir netice alamadık. Hakan hocanın yanına geldik, çok mutluyuz. Kök hücre tedavisinden sonuç aldık. Çok mutluyuz, Allah onlardan razı olsun. İlk denemede oldu" dedi. Songül Poge ise çocuğu olmamasından dolayı aile içi sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, "Şimdi çok mutluyum. Her şey çok güzel. Hakan hocaya çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kök hücre tedavisiyle 19 yıllık çocuk özlemi sona erdiKök hücre tedavisiyle 19 yıllık çocuk özlemi sona erdiKök hücre tedavisiyle 19 yıllık çocuk özlemi sona erdiKök hücre tedavisiyle 19 yıllık çocuk özlemi sona erdi

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