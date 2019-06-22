"Kök hücre ve kemik iliği naklinde Türkiye'de bir numarayız"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Kök hücre ve kemik iliği naklinde şu an Türkiye'de bir numarayız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen "1. Doğu Anadolu Vakalarla Hematoloji Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin ülkenin ve Avrupa'nın önemli organ nakli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Karaciğer naklinde Avrupa birincisi olduklarını belirten Kızılay, "Diğer organ nakillerinde de biz Türkiye'de bir numarayız. Kök hücre ve kemik iliği naklinde şu an Türkiye'de bir numarayız. İnce bağırsak naklinde de merkeziz. Pankreas nakline başladık, böbrek nakli de yapılıyor. Biz artık organ nakillerinde Türkiye'nin nakil merkeziyiz." şeklinde konuştu.

Kızılay, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Kök hücre ve kemik iliği nakli ekibimiz 2010'dan bu yana kadar 700 civarında nakil yaptı. Hocalarımıza gerekli desteği vererek burayı kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi haline getirdik. Onkoloji, hematoloji, kemik iliği nakli merkezi olan 217 yataklı kanser hastanemizin inşaatı yüzde 70 civarında. Bu hastanemiz bittiğinde Türkiye'nin göz bebeği, en konforlu, kapasitesi yüksek merkezi olmayı perçinlemiş olacak."