Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği açılış töreni

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yalçın Topçu ve Mehmet Akarca, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, burada yaptığı konuşmada, yeni kurulan Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek, "Derneğimizin Kazak-Türk ilişkilerini ileriye taşıyacağına, kültür, sanat ve insani-beşeri alanı geliştireceğine inanıyorum." dedi.

Saparbekulı, Kazakistan'ın Milli Uyanış Projesinin önemini vurgulayarak, "Bu projeyle, milli değerlerimize, geleneklerimize ve kültürümüze sahip çıkarak, milli bilincimizi oluşturacağız." diye konuştu.

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Mülazımoğlu ise derneğin, Kazak geleneksel değerlerini koruyacağını söyleyerek, "Dernek, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu daha da geliştirerek, ilişkilerimizin daha sağlam temele dayanması için katkıda bulunacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Kazak ve Türklerin öz kardeş olduğunu ifade ederek, "Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin çalışmalarının, ülkelerimizdeki insanların birliğine ve dirliğine, refahına ve güvenliğine hizmet edeceğine inanıyorum." dedi.

Program, Kazak milli türküleriyle ve Kazak milli elbiseleri gösterisiyle devam etti.

