HABER

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 21:02 | Son Güncelleme

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği açılış töreni

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yalçın Topçu ve Mehmet Akarca, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, burada yaptığı konuşmada, yeni kurulan Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek, "Derneğimizin Kazak-Türk ilişkilerini ileriye taşıyacağına, kültür, sanat ve insani-beşeri alanı geliştireceğine inanıyorum." dedi.

Saparbekulı, Kazakistan'ın Milli Uyanış Projesinin önemini vurgulayarak, "Bu projeyle, milli değerlerimize, geleneklerimize ve kültürümüze sahip çıkarak, milli bilincimizi oluşturacağız." diye konuştu.

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Mülazımoğlu ise derneğin, Kazak geleneksel değerlerini koruyacağını söyleyerek, "Dernek, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu daha da geliştirerek, ilişkilerimizin daha sağlam temele dayanması için katkıda bulunacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Kazak ve Türklerin öz kardeş olduğunu ifade ederek, "Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin çalışmalarının, ülkelerimizdeki insanların birliğine ve dirliğine, refahına ve güvenliğine hizmet edeceğine inanıyorum." dedi.

Program, Kazak milli türküleriyle ve Kazak milli elbiseleri gösterisiyle devam etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
EMİNE ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFTÜ EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜEMİNE ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFTÜ EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği

En Çok Okunan Haberler

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.