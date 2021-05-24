Kokain kullandığı iddia edilen Eurovision birincisi grubun solisti Damiano David İtalya'da uyuşturucu testi yaptıracak

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan Måneskin grubunun solisti Damiano David, yarışma sonuçlarını beklerken kokain kullandığı iddialarını yalanladı ve bugün İtalya'da test yaptıracağını söyledi.

Pazar günü Eurovision'un düzenlendiği Hollanda'nın Rotterdam şehrinden İtalya'nın başkenti Roma'da Fiumicino havaalanına inen grubun solisti, "Dedikodulara son vermek istiyoruz. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile konuştuk ve (uyuşturucu) testi yaptırmak için müsait olduğumuzu söyledik. Ama bize gerek olmadığını, bize güvendiklerini söylediler. Ama yine de bütün dedikodulara son vermek için yarın sabah (Pazartesi sabahı) bunu yapacağım" dedi.

Grubun bas gitaristi Victoria de Angelis de "Bizim için bir şoktu çünkü yaymak istediğimiz mesaj bu değil. Kokaine ve uyuşturucu kullanımına kesinlikle karşıyız. Kesinlikle böyle bir şey yapmayız, gerçekten birçok kişinin buna inanması bizi çok şaşırttı, buna bir son vermek istiyoruz" diye konuştu.

Yarışma sonrası basın toplantısında da David bir gazetecinin sorusu üzerine "Uyuşturucu kullanmıyorum. Lütfen, arkadaşlar. Böyle söylemeyin, gerçekten. Kokaine hayır" yanıtını vermişti.