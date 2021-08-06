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Kokain Yakalanan Uçağın Türk Kaptanı Cezaevinde

06.08.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonun yürütüldüğü Brezilya’nın Ceara eyaleti polis yetkilisi, konuyla ilgili açıklamasında, “Yaptığımız görüşmeler, sorgular, belgeler ve olay yerinde toplanan delillerin hepsi oraya nakledilen uyuşturucunun kaptanın komutasında olduğunu gösteriyor” dedi

Kokain Yakalanan Uçağın Türk Kaptanı Cezaevinde

Brezilya polisinin içinde uyuşturucu bulduğu charter uçağın Türk kaptanı, cezaevine gönderildi.

Merkezi İstanbul’da bulunan ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait özel jete, Çarşamba günü, Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı'ndan, Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitmeye hazırlanırken Brezilya Federal Polisi (PF) müdahalede bulunmuş yapılan aramada, 1304 kilo kokain ele geçirmişti.

Uyuşturucu operasyonunun ardından uçağı kiraladığı ve kokainlerin taşındığı bavulların sahibi olduğu iddia edilen İspanya pasaportuna sahip kişiyle birlikte jette görevli, 4 Türk vatandaşı da gözaltına alınmıştı. Yapılan ilk sorgunun ardından mürettebatın üçü serbest bırakılmış ancak sorumlu kaptanın sorgusuna devam edildiğinden bırakılmamıştı.

Brezilya polisi yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Türk pilotun, jetteki uyuşturucudan haberi olduğuna dair ellerinde ciddi veriler olduğunu belirtmişti.

Perşembe günü Fortaleza şehrindeki nöbetçi 11. Federal Mahkeme’ye çıkarılan İspanyol yolcu ve Türk pilotun, tutukluluk halinin devam edilmesine karar verildi. Duruşmaya, Brezilya’daki Türk Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir avukat da katıldı.

Operasyonun yürütüldüğü Ceara eyaleti polis yetkilisi Alan Robson, konuyla ilgili açıklamasında “Yaptığımız görüşmeler, sorgular, belgeler ve olay yerinde toplanan delillerin hepsi oraya nakledilen uyuşturucunun kaptanın komutasında olduğunu gösteriyor” dedi.

Polisler uçakta, tabletler içindeki kokainle birlikte cep telefonlarına ve belgelere el koymuştu.

VOA Türkçe’nin ulaştığı ACH Havayolları Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin ve uçakta bulunan mürettebatın, İspanyol müşterinin taşıdığı eşyalarla hiçbir ilgisinin olmadığını bildirmişti. Şirket, kaptan pilotun cezaevine gönderilmesinin ardından henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Uçak geçmişte üst düzey yetkililer tarafından da kullanılmış

Brezilya’da içinde uyuşturucu bulunan uçak, Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde alınmış ve TC-ATA kuyruk numarasıyla uzun süre başbakanlık hizmetinde kullanılmıştı.

Uçakla ilgili en dikkat çekici detaylardan biri de Gulfstream IV tipi uçağın, 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, Dalaman’dan İstanbul’a götüren uçak olması.

2017 yılında satılan uçağın kuyruk numarasının, TC-GVA olarak değiştirildiği ve İstanbul Havaalanı’nın açılış törenine katılan tek özel jet olduğu belirtiliyor.

Türkiye Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin Güney Amerika kaynaklı kokain ticaretindeki yeni rotalardan biri olduğunu açıklamıştı.

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