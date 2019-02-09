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Kokain yüklü geminin zanlıları adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:31 | Son Güncelleme

Ekvador'dan gelen gemideki muz konteynerinin içerisinde ele geçirilen 615 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 615 kilogram kokainle ilgili yakalanan 4 zanlı, adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda, Mersin Uluslararası Limanı'na girer girmez gözaltına alınan M.S.D, A.K, G.K. ve N.G'nin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sevk sırasında şüphelilerden M.S.D, hakkındaki uyuşturucu ticareti iddialarını soran gazetecilere "Adalete güveniyorum." diye yanıt verdi.

Mersin Uluslararası Limanı'nda, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, Ekvador'dan gelen gemideki muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirilmiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

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