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Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler

03.12.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika kökenli istilacı tür olan su maymunlarının, Arda, Tunca ve Meriç nehirleri üzerinden geldikleri Edirne'deki sulak alanlara yayılarak ekosisteme ve çeltik üretimine zarar verdikleri belirtildi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Değerlendirilmesi" Projesi kapsamında Edirne'de eğitim toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Edirne'deki nehirlerde ve Gala Gölü'nde popülasyonu giderek artan su maymunlarının ekosisteme ve çevreye olan zararları ele alındı.

''EDİRNE'YE NEHİRLER ÜZERİNDEN GELİYOR''

Proje eğitmeni Dr. Ayşegül İliker Kozbaş, AA muhabirine Güney Amerika kökenli su maymununun istilacı bir tür olduğunu ve Edirne'deki popülasyonlarının oldukça çok olduğunu ifade etti.

Kürk çiftliklerinde kullanılmak üzere Türkiye'nin komşu ülkesi Bulgaristan'a getirilen hayvanların kürk talebinin azalmasının ardından doğaya salındığını anlatan Kozbaş, bu hayvanların nehirler aracılığıyla Edirne'ye ulaştığını dile getirdi.

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Kozbaş, yarı sucul olan su maymunlarının otçul bir hayvan olduğunu sulak alanlardaki sazları yemesinin yanı sıra çeltik tarlalarına büyük zararı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Su maymunları çeltikleri yiyor ve tarlalara büyük zararı oluyor. Gala Gölü'ndeki sazları tüketiyorlar. Sazların yenip tükenmesi orada üreyen kuşların yuvalarının yok olmasına neden oluyor. Saz diplerine yumurtlayan ve üreyen balıkların üreme ortamları zarar görüyor. Ekosisteme bu tür zararları oluyor. Gala Gölü Milli Parkı bir kuş cenneti ve orada yuvalanan kuşların yaşam alanlarının zarar görmesi büyük bir tehlike. Sazlıkların azalması ve hem balık popülasyonunu hem de kuşların yaşamların etkiliyor. Gala gölü çevresindeki çeltik tavalarının büyük kısmında beslenen bu hayvanlar çeltiklere de zarar veriyor."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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