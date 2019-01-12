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"Kökler" sergisi Fuat Sezgin anısına açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında açılan sergi 15 Şubat'a kadar izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Küçükçekmece Belediyesi tarafından "Kökler" sergisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında açılan sergi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde meraklılarıyla buluştu.

Küçükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı ve Sergi Küratörü Erkan Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje için yaklaşık iki yıldır çalıştıklarını söyledi.

Çalışma için Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'yla da temas kurduklarını aktaran Doğanay, "Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi'nde eğitim alan öğrenciler, Fuat Sezgin Hocamızın kurduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde sergilenen bütün eserlerin replikaları üzerine çalıştı ama günümüz teknolojisini kullandılar. 3D yazıcılarla tıbbi aletlerden pusulalara yaklaşık 70 farklı cihaz yaptılar. Müzedeki eserlerin bir kısmını böylelikle bu sergiye taşıdılar. Sergide bu örneklerin yanı sıra bunlara dair açıklamalar ve teknik çalışma raporları da bulunuyor." diye konuştu.

Doğanay, serginin ikinci kısmından da bahsederek, "Bir bölümde de Fuat Hocanın biyografisinden yola çıkarak hazırladığımız belgesel kısmı bulunuyor. Çalışmaları, hayatına dair bazı notlar ve önemli bazı sözleri bu kısımda yer alıyor. Sergiye paralel olarak, ilerleyen süreçte bir de kitap çalışmamız olacak. Ayrıca bu sergiyi gezen öğrencileri grup halinde müzeye de götüreceğiz." dedi.

Açılışın ardından Fuat Sezgin anısına düzenlenen panelde ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Başkanı Prof. Dr. Tuncay Zorlu konuşma yaptı.

"Kökler" sergisi 15 Şubat’a kadar izlenebilecek.

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