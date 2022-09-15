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  4. 'Kokoreç' görüntüleri mide bulandırmıştı! Gece yarısı denetim yapıldı: Dikkat çeken sonuç

'Kokoreç' görüntüleri mide bulandırmıştı! Gece yarısı denetim yapıldı: Dikkat çeken sonuç

15.09.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye'de en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler infial yarattı. Hijyen kurallarına uyulmadığı ve insan sağlığının tehlikeye atıldığı görülen görüntülerin ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan sonuç dikkat çekti.

'Kokoreç' görüntüleri mide bulandırmıştı! Gece yarısı denetim yapıldı: Dikkat çeken sonuç

Çalışanların eldiven ve bone kullanmadan bağırsakları temizlediği, akan suyun kirli olduğu 'kokoreç' görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülere tepki yağarken imalathanenin Manisa'da olduğu iddiaları üzerine ekipler gece yarısı denetime giderek incelemelerde bulundu. Ancak denetim yapılan imalathanenin görüntülerdeki ile ilgili olmadığı ortaya çıktı. İmalathanenin Manisa'da olup olmadığı ise araştırılmaya devam ediyor.

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GECE YARISI DENETİM YAPILDI

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

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İsmi geçen firmaya dün saat 23.00 sıralarında polis eşliğinde denetim yapan ekipler, görüntülerin ismi geçen firma ile ilgisinin olmadığına yönelik tutanak tuttu.

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FİRMANIN KURALLARA UYDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan denetimde işletmenin üretim, depo, sevkiyat ve ambalaj alanında gıda hijyeni ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği kapsamında olduğu belirlendi.

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GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETMİŞTİ

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı, bağırsakların temizlendiği suyun ise temiz olmadığı görülüyor.

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İnceleme başlatan ekipler, imalathanenin Manisa'da olup olmadığı konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kokoreç Manisa
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