Kokoreç tezgahında uyuşturucu ticareti

Eskişehir’de, bir kokoreç işletmesinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine Narkotim ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar arasında ’Barlar Sokağı’ olarak bilinen Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta yaşanan olayda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iddialara göre sokak üzerinde kokoreç satan bir işletmede uyuşturucu madde satıldığına dair bilgiye ulaşıldı. Yapılan teknik takip sonucu, Narkotim ekipleri dün akşam saatlerinde söz konusu kokoreççiye operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, iş yerinde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramalarda; 35 adet ecstacy, 13,57 gram metamfetamin, 2,5 gram esrar ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i emniyetteki işlemleri akabinde polis ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

