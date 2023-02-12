Kokoreç üretim tesisinde patlama: 4'ü ağır 17 yaralı!

Dehşete düşüren olay, saat 08.00 sıralarında Göbel Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ramazan K.’ye ait kokoreç üretim işletmesinde meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu, ocak bölümünde meydana gelen patlamada iş yerinde çalışan 18 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan 5 kişi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIYAFETLERİNİ BAHÇEDE ÇIKARMIŞLAR

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, işçilerin, patlamaya bağlı çıkan yangında yaralandıkları öğrenildi. Patlamanın ardından can havliyle kendilerini tesisin bahçesine atan işçilerin, çıkardıkları alev alan kıyafetler yerlerde görüntülendi.

'HER TARAF DARMADAĞIN'

Patlamanın ardından tesise gelerek incelemede bulunan ve yaralıları hastanede ziyaret eden Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, patlamada 17 kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Göbel nahiyemizde bulunan kokoreç tesisinde, doğal gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama meydana geldi. 4 ağır yaralımız var, ameliyata alınan. 1’i İzmir, 1’i İznik, 2’i Balıkesir’de ameliyata alındı. Diğerleri de Kemalpaşa, Balıkesir hastanelerinde şu anda tedavileri devam ediyor. İçerisini gezdik, gerçekten çok vahim, kötü bir olay olmuş. 17 toplam yaralı, 4’ü ağır yaralı. Hakikaten çok kötü bir patlama olmuş. Her taraf darmadağın. Tarif edilmesi zor bir durum. Bu konu araştırılacak. Doğal gaz, dolum tankından gelmiş. 1 ay önce kontrolü yapılmış, iş güvenliği uzmanına sordum. Daha derin araştırılacak.”

(DHA)

