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Kokoreç ustasından Nusret'i kıskandıran şov

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

Kokoreç ustasından Nusret'i kıskandıran şov.

Kokoreç ustasının, sunum sırasında yaptığı mini şov akıllara dünyaca ünlü kasap Nusret'i getirdi.

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nusret kokoreççi ŞOV

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