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Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 09:15 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen polis, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti.

Esenyurt’ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen polis, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti. Ekiplerin baskın düzenlediği mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi’ndeki bir kokoreççi dükkanına günün farklı saatlerinde çok sayıda insanın girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler, kokoreççiye gelerek incelemelerde bulundu. İş yerinin alt bölümüne inen dar bir merdiven olduğunu gören ekipler, alt kata inince şaşkına döndü. Ekipler kokoreç dükkanının alt katında neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar olduğunu, kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkol tükettiklerini ve müzik yayını yapıldığını belirledi. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, kokoreççi dükkanını mühürleyerek sahibine cezai işlem uyguladı.

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