HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

03.04.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı Aksaray’da İmdat Ay (27), motosikletiyle seyir halindeyken, polis ekiplerince durduruldu. Kokoreç sattığı dükkanına ekmek almaya gittiğini söyleyen Ay, belge gösteremeyince 3 bin 150 lira ceza yedi.

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanıyor. Denetim yapan polis ekipleri de trafikteki araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor. Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi'nde, motosikletiyle seyir halindeyken, durdurulan İmdat Ay'a da izin belgesi soruldu. Kokoreççi olduğunu ve dükkanına ekmek almaya gittiğini söyleyen Ay, polislere izin belgesi gösteremedi. Bunun üzerine Ay'a, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira ceza kesildi. Polis ekiplerini ikna etmeye çalışan İmdat Ay, "İş yerimi yeni açtım. Ekmek almak için de buraya geldim" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Gergerlioğlu hakkında yeni açıklamaGergerlioğlu hakkında yeni açıklama
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Aksaray

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

İstanbul'da denizdeki çekilme endişelendirdi! Uzman isim açıkladı: Deprem belirtisi mi?

Görenleri deprem korkusu sardı! Flaş açıklama

Gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Gergerlioğlu'yla ilgili açıklama

Gergerlioğlu hakkında yeni açıklama

Arabayla girilemiyor, toprağın 2 metre altında! Kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu

Arabayla girilemiyor, torağın 2 metre altında!

Akılalmaz olay! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz' diyerek 500 kişilik parti düzenlediler

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Hafta sonu eczane, hastane, postane ve kargolar açık mı? İşte kargo ve eczanelerin çalışma saatleri 

Hafta sonu eczane, hastane ve kargolar açık mı?

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.