'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanıyor. Denetim yapan polis ekipleri de trafikteki araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor. Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi'nde, motosikletiyle seyir halindeyken, durdurulan İmdat Ay'a da izin belgesi soruldu. Kokoreççi olduğunu ve dükkanına ekmek almaya gittiğini söyleyen Ay, polislere izin belgesi gösteremedi. Bunun üzerine Ay'a, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira ceza kesildi. Polis ekiplerini ikna etmeye çalışan İmdat Ay, "İş yerimi yeni açtım. Ekmek almak için de buraya geldim" dedi.

(DHA)

