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  4. Kokoreçe kadın eli değdi

Kokoreçe kadın eli değdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 08:21 | Son Güncelleme

VAN'da, üniversitenin Aşçılık Bölümü'nden mezun olup, bir süre tanınmış kokoreç ustalarından eğitim alan Zehra Yılmaz (21), ağabeyinin kokoreççisinde çalışmaya başladı.

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'da, üniversitenin Aşçılık Bölümü'nden mezun olup, bir süre tanınmış kokoreç ustalarından eğitim alan Zehra Yılmaz (21), ağabeyinin kokoreççisinde çalışmaya başladı. İş yerinde şef olarak çalışan Yılmaz, "Müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Kadınların isteyip de yapamayacakları bir şey yok. Ben bu alanda daha da ilerlemek istiyorum" dedi.
​Erciş ilçesinde oturan Zehra Yılmaz, Yalova Üniversitesi'nde Aşçılık okudu. Çok istediği ve büyük merak duyduğu bu bölümü bitirdikten sonra 5 yıldızlı otellerde staj yapan Yılmaz, daha sonra ağabeyinin kokoreç dükkanında çalışmaya karar verdi. Kokoreç ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olmayan Yılmaz bu işi öğrenmek için Antalya ve İzmir'deki tanınmış ustalarının yanında bir süre eğitim aldı. Eğitiminin ardından şef olarak çalışmaya başlayan Yılmaz, 'kadın eli değen' kokoreci müşterilerine sunuyor.
'KADINLARIN İSTEYİP YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK'
Kokoreç ustalarının genelde erkek olduğunu belirten Yılmaz, "Kokoreç ustaları genellikle erkek olarak biliniyor. Ama kadınlar da bu işi çok iyi ve özenle yapıyorlar. Biraz zor görünebilir fakat bu iş çok keyifli. Bir de müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Onlar kokoreci beğenerek tüketirken bende mutlu oluyorum. Kadınların isteyip de yapamayacakları bir şey yok. Kokoreci de ben çok isteyerek ve severek yapıyorum. Türkiye'de sayısı az olan kadın kokoreççiler arasına girmiş oldum. Çok mutluyum ve işimi çok severek yapıyorum" diye konuştu.
MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR
Genellikle erkekler tarafından yapılan bu meslekte, tezgah başında kadın kokoreççiyi gören müşteriler şaşkınlık yaşasalar da kokoreci beğenerek tüketiyor. Yılmaz, ızgara başında bir kadını gören bazı müşterilerinin şaşırdığını belirterek, "Müşteriler görünce şaşırıyor tabi ki. Bir kadının ızgarada olması, kokoreç pişiriyor olması, kokoreç çeviriyor olması, o kokoreci taşıyıp çıkarıyor olması bazı müşteriler için şaşırtıcı bir durum. Ama hem temiz çalışıyor diye insanlar güveniyorlar ve sunduğum ürünleri çok beğeniyorlar" dedi.
'İDEALLERİM VAR'
Henüz 21 yaşında olduğunu ve gelecek ile ilgili planlarının olduğunu da belirten Yılmaz, "Ailemin ve özellikle abimin çok desteğini gördüm. Bu işi öğrenmem için bana çok fazla destek oldu. Ben pastacılık üzerine kendimi geliştirmek isterken benim bile yabancısı olduğum kokoreç ustası oldum. Bu işi öğrenmek için çok fazla mücadele verdim ve şu anda en iyisini yapmak için çalışıyorum. Ben bu alanda daha da ilerlemek istiyorum. Şu anda çalıştığım yerde şef olarak çalışıyorum ama ilerde şeften ziyade işletme sahibi olmayı istiyorum. Hem kendi mutfağımda hem de kendi işletmemde olmak istiyorum. Ama bir de sadece kokoreç üzerine değil değişik lezzetlere de yönelmek istiyorum" diye konuştu.

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