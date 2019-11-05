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Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı

05.11.2019 16:58 | Son Güncelleme

Çin'de kokpite yolcu alan bir pilot ömür boyu uçuştan men edildi. 10 ay önce yaşanan olayın fotoğrafının internette hızla yayılmasının ardından havayolu şirketi soruşturma başlatmıştı.

Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı

Çin'de 10 ay önce kokpite yolcu alan bir pilot ömür boyu uçuştan men edildi.

Devlet denetimindeki Global Times sitesinin haberine göre, 4 Ocak'ta Guilin-Yangzhou seferini yapan Air Guilin uçağının yolcusu, kokpitte çektirdiği fotoğrafı, Pazar günü Çin'in Twitter'i sayılan Weibo hesabından "Kaptana teşekkürler. Çok heyecan verici" notuyla paylaştı.

Fotoğrafın internette hızla yayılmasından havayolu şirketi soruşturma başlattı.

'Uçuş güvenliği tehlikeye attı'

Air Guilin, yolcuya izin veren pilotu "uçuş prosedürlerine aykırı davrandığı ve güvenlik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle ömür boyu uçuştan men etti. Diğer personelin de soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alındığı açıklandı.

Kokpitte zafer işareti yaparak poz veren yolcunun diğer paylaşımlarından Guilin Üniversitesi'nde kabin memurluğu eğitimi aldığı tahmin ediliyor.

Çin Sivil Kurumu kuralları, özel izni olmayan yolcuların, "gerekli haller dışında" kokpite girmesini yasaklıyor.

Air Guilin'den yapılan açıklamada "Yolcularımızın güvenliği ana önceliğimizdir. Uygunsuz ve uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek profesyonellik dışı davranışlara izin veremeyiz" denildi.

Çin'de geçen yıl da karısını kokpite alan Donghai Havayolları pilotuna altı ay uçuş yasağı getirilmişti.

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