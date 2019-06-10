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'Kokpitlerin genç kaptanları' Dalaman'da yetişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Muğla Kokpit Okulları, mezunlarıyla Türkiye'de yüksek emniyet standartlarında yetişmiş pilot ihtiyacını karşılamak için True Course Uçuş Okulu ile anlaştı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren uluslararası uçuş okulunda farklı ülkelerden pilot adayları, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle dünya uçuş trafiğine yön verecek.

Muğla Kokpit Okulları, mezunlarıyla Türkiye'de yüksek emniyet standartlarında yetişmiş pilot ihtiyacını karşılamak için True Course Uçuş Okulu ile anlaştı.

Anlaşmayla lise mezunu öğrencilerin PPL lisansıyla Türk sivil havacılığına geçişlerinin sağlanması, eğitimleri ve havacılıktaki kariyerlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

True Course Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dikici, gazetecilere yaptığı açıklamada, havacılıkta gerçekleşen bu gelişmenin en vazgeçilmez parçasının eğitim olduğunu ifade etti.

Türk havacılığında uzun yıllara varan tecrübeleriyle, ülkenin uçuşa en elverişli lokasyonlarından Dalaman'da geleceğin pilotlarını yetiştirmek için Muğla Kokpit Okulları ile el sıkıştıklarını anlatan Dikici, ülkenin sivil havacılık alanında gelişmesini sağlamak için tüm eğitim kurumlarıyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Pilot eğitmeni Erdal Gülmez ise 1986'dan bu yana Türk havacılığına katkı sağlamaya çalıştıklarını, yapılan anlaşmayla havacılık tutkunu gençlerin geleceği için önemli adım atıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dalaman Muğla uçuş okulu

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