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Kokpitlerin yeni kaptanları BAU’da yetişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) nitelikli, uluslararası standartlarda kaptan pilot yetiştirmek için Pilotaj Bölümü açıyor.Havacılık sektöründe donanımlı ve nitelikli pilot, teknisyen ve benzeri teknik çalışan eksikliği dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de büyük boyutlarda.

Kokpitlerin yeni kaptanları BAU’da yetişecek

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) nitelikli, uluslararası standartlarda kaptan pilot yetiştirmek için Pilotaj Bölümü açıyor.
Havacılık sektöründe donanımlı ve nitelikli pilot, teknisyen ve benzeri teknik çalışan eksikliği dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de büyük boyutlarda. Türkiye’de ulusal hava taşımacılığına olan ilgi ve talebin katlanarak artmasıyla birlikte, hava ulaşımının en büyük gereksinimi nitelikli ‘teknik personel’ yetiştirmek için, BAU Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Pilotaj Bölümü açılıyor.
Üniversitenin pilotaj bölümüne başvurup programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, öncelikle İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamalarının ardından, 8 dönem sürecek olan Pilotaj Lisans Programına katılacak. Program sürerken ilk 3 dönem havacılık ve mühendislik temelli akademik derslerle bilgili birer havacı olarak yetiştirilecek. 4’üncü dönemden itibaren uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış teorik pilot eğitimlerini Bahçeşehir Üniversitesi’nin modern teknik eğitim olanaklarıyla desteklenen gerçek ve sanal sınıflarında alabilecek. 4’üncü dönemde ayrıca ilk fiili uçuşlarına da başlayarak 5’inci dönem başlamadan önce Özel Pilot Lisansı (PPL-A) almaya hak kazanacaklar. Fiili uçuş eğitimleri, yeni eğitim uçaklarında ve özel simülatörlerde anlaşmalı uçuş okulunun seçkin eğitimcileri tarafından verilecek. Böylelikle öğrenciler giderek artan becerileriyle daha da zorlaşan uçuş eğitimlerini ve teorik pilot eğitimlerini belirlenen aşamalara uygun şekilde alarak mezun olabilecekler. Mezunlar, Lisans Diploması ile birlikte ise SHGM’den Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATP-A) almaya hak kazanacaklar.
Havacılık kültürünün benimsetilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak
İngilizce Pilotaj eğitimlerini tamamlayarak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansına (ATP-A) sahip olmaya hak kazanan öğrenciler, hızla büyüyen hava taşımacılığı sektörünün sembolü olan büyük gövdeli uçaklarda kolayca iş bulmak olanağına kavuşacaklar. Mezunlar, İngilizce bilgisiyle birlikte, öz güveni tam, mezuniyet sonrası alacağı type ve line eğitimleri sonucunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki havayolu şirketlerinde ikinci pilot olarak görev yapabilecek seviyeye erişecekler. BAU Pilotaj Bölümü’nde zengin içerikli, uçma bilgi ve becerisini geliştirmenin yanında pek çok teknik ve yasal konuda detaylı bilgi içeren eğitimler, her biri alanında söz sahibi eğitimcilerden oluşan seçkin eğitimci kadrosu tarafından, modern eğitim donanımı ve teknikleri ile desteklenerek verilecek. Bu bölümde öğrenimine devam eden öğrenciler, özel tasarım pilot giysileri ile olduğu kadar bilgileriyle ve görgüleriyle de fark oluşturacak niteliklere sahip olacaklar.
Sunulan olanakların yanı sıra öğrenciler liderlik ve etkili iletişim becerilerini geliştirme fırsatlarına kavuştuğu havacılık kulüplerinin önderliğinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek havacılıkta başarılarıyla ve deneyimleriyle örnek konuma gelmiş olan isimlerle bir araya gelinecek. Etkinlikler bununla sınırlı kalmayıp paraşüt, planör gibi sportif havacılık kollarında veya insansız hava araçlarını uçurma, model uçak imal etme ve uçurma eğitimlerini de içerecek şekilde öğrencilere aktarılacak.
Mezunlar yurt içi ve yurt dışı havayolu işletmelerinin pilot ihtiyacını karşılayabilecek
Öğrencilerin aldıkları akademik eğitimler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) düzenlemeleri doğrultusunda ve Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA)’nın Modüler Havayolu Nakliye Pilotu (ATP-A) lisansı standartlarına uygun şekilde planlanmış olup, sadece yurt içinde değil yurt dışında da havayolu işletmelerinin pilot ihtiyacını karşılayabilecek. Pilotaj Lisans Programından mezun olan pilotlar, üniversite eğitimi süresince aldıkları teorik dersleri, uçuş uygulamaları, akademik dersler ve seçmeli dersler sayesinde yurt içi ve yurt dışındaki havayolu işletmelerinde, genel havacılık işletmelerinde, havacılık eğitimi veren üniversitelerde ve uçuş okullarında çalışma olanaklarına sahip olabilecekler.

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