Köksal Toptan, etik ihlali hakkında konuştu: "Bu işin üstesinden geliriz"

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, İzmir’deki çalıştayda, "Yerel yöneticiler için yüzde 94 oranında etik ihlali vardır kanaati mevcut. Biz özellikle medya desteği ile bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyoruz" dedi.

İzmir’de bir otelde "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştay başladı. Çalıştaya İzmirli bazı belediye başkanlarının yanı sıra birçok yerel yönetici ve öğretim görevlisi katıldı.

Söz konusu çalıştayla ilgili olarak Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan Vekili Selçuk Hondu, Kamu Görevlileri Etik Kurulundan; Asım Aykan, Ahmet Karayiğit ve Ahmet Demirok basın toplantısı düzenledi.

"Yerel yöneticiler için yüzde 94 oranında etik ihlali vardır kanaati mevcut"

Köksal Toptan, basın toplantısında, etik ihlaline değindi. Toptan, "Yerel yöneticiler için yüzde 94 oranında etik ihlali vardır kanaati mevcut. ’Bunlar düzelir mi, Türkiye etik kuralları uygulayan bir ülke olabilir mi?’ sorusuna ise yüzde 44 ’evet’ demiş. Bu bizi heyecanlandırdı ve umutlandırdı. Demek ki bu kadar şikayetçi olunmasına rağmen, ’yüzde 94 oranında etik ihlali vardır’ kanaatine rağmen, önemli bir kısım da bu düzelebilir kanaatinde. Biz özellikle medya desteği ile bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyoruz. Dünyada sık sık önemli kavram değişiklikleri, önemli yeni yükselen değerler, özellikle genç kuşaklarda çok önemli etkiler bırakıyor. Bir zamanlar sivil itaatsizlik yeni bir kavram olarak dünyamıza girdi ve dalga dalga tüm dünyayı etkiledi. Şimdi de etik üzerine dünya yoğunlaştı. Gençler adalet kavramını çok öne çıkarmaya başladı. Dünyada ve Türkiye’de gençler arasında adalet kavramı ki ilkelerimizden biridir çok öne çıkmaktadır. Adil yönetim, adil davranış gibi. Sadece kendilerine değil, arkadaşlarına da adil davranılmasını isteyen bir kuşak geliyor. Biz yöneticilerin bunu çok iyi bilmeleri, medya çalışanlarının da bunu çok iyi işlemeleri, gündemden düşürmemeleri lazım. Bunları vatandaşlarımıza, yöneticilerimize anlatmaya çalışıyoruz" dedi.