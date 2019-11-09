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Köksoy: “Bugün seçim olsa vatandaşın tercihi çok farklı olur”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 09:24 | Son Güncelleme

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av.

Köksoy: “Bugün seçim olsa vatandaşın tercihi çok farklı olur”

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy, “Atakum’da inanıyorum ki bugün bir yerel seçim olsa, vatandaşların tercihi çok farklı olur” dedi.
İlçe Başkan Yardımcıları Cemile Diktaş, Mustafa Cumhur ve Can İsmail Altakan ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, açıklamalarda bulundu. Köksoy, “Yönetim olarak yaklaşık 3 yıldır Atakum’da görev yapıyoruz. Türkiye’de 2020 yılı başında kongre süreci başlayacak. Kongre sürecinde bizim de hizmete devam etmeye niyetimiz var. Genel merkezimiz uygun görürse, teşkilat kademelerimiz de takdir ederse inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Atakum, Samsun ve Türkiye için özel ve güzel bir ilçe. Atakum’a hizmet etmek, Samsun’a hizmet etmek gibi sayılır” diye konuştu.
Atakum’un yılda yaklaşık 12 bin nüfus artışı olduğunu belirten Köksoy, “5 yıllık seçim sürecinde 60 bin civarında nüfusumuz artıyor. Aynı ivmenin devam edeceğini de düşünüyoruz. Bizim için millete hizmet, Hakk’a hizmet ölçeğindedir. Teşkilat olarak sahada güçlü olmak zorundayız. Yerel seçimlerde istediğimiz neticeyi alamadık. Çok küçük bir farkla seçim aleyhimize neticelendi. Önümüzdeki süreçte bu eksiklerimizi görüp telafi etme, öz eleştiri yapma zamanı. Bu açıdan da sahada olma zamanı. Bizler de zaten sürekli olarak sahadayız. Teşkilat çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarla bir arada olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Gerek sokakta gerek meclislerde gerekse ilçe teşkilatında vatandaşlarla bir arada olduklarını kaydeden AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy, “Şu anda ilçede, sahadan edindiğim izlenimde olumlu bir hava var. Partimiz açısında hem genelde hem de yerelde olumlu bir hava hakim. İnanıyorum ki bugün bir yerel seçim olsa, vatandaşların tercihi farklı olur, bu farklılık da bizden yana olur” ifadelerini kullandı.
Köksoy sözlerini şöyle tamamladı: "Atakum hep beraber hizmet ederek büyüteceğimiz bir şehir. Partimiz bize hangi görevi görevi layık görürse biz o görevi yapmaya hazırız."

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