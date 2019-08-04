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Kökü çürüyen ceviz ağacı otomobilin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Kökü çürüyen ceviz ağacı otomobilin üzerine devrildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, kökü çürüyen ceviz ağacı, rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Dilaverbey Mahallesi'nde, Ekrem Demiray Spor Salonu'nun bahçesindeki ceviz ağacı, rüzgarlı havanın da etkisiyle kökünden kırıldı.

Ceviz ağacının büyük bir bölümü spor salonu yanındaki yolda içerisinde sürücüsü olmayan park halindeki 22 EU 700 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber verdiği aracın sahibi Ömer Bender, otomobilini ağacın altında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun süre arabasına bakan Bender, "Polisler aradı, aracınız tehlikeli durumda kalmış dediler, ben de o yüzden geldim aracımı çekmek için. Çok şaşırdım, umarım büyük bir zarar olmaz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Naime Sueri ise ağaç devrilirken büyük bir ses duyduklarını belirterek, "Buradan birçok insan geçiyor, kimseye bir şey olmadığı için şansızlıyız" diye konuştu.

Ceviz ağacı, Edirne Belediyesi ekiplerince kepçeyle aracın üzerinden kaldırıldı.

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