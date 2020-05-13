Koku duyusunu kaybeden şef: Joshna Maharaj

Ocak ayında şef Joshna Maharaj bir sırrını açıkladı; beş yıldır düzgünce koku alamıyordu. Şimdi ise kaybettiğini geri kazanmak için uğraş veriyor.

Maharaj'ın koku kaybı aşamalı oldu, geriye baktığında bu yolda çok daha öncesinden tehlike işaretleri olduğunu fark ediyor.

İlk olarak yemekleri yakıyordu. Dilimlenmiş yaz meyveleri ile yaptığı şeftali tatlıları, kahverengileşmiş değil de yanık olarak çıkıyordu:

''Bazen yanık kısımları kesip işin içinden sıyrılabilirsiniz. Ama bu sefer böyle olmadı. Çöpe gittiler.''

Bir gün arkadaşlarıyla bir barbekü restoranına girdi ve et kokusunu alamayan tek kişiydi.

"Bütün bu matematiği geriye dönüp birleştirdiğim bir an oldu ve 'Bir saniye, burnum olması gerektiği gibi koku almıyor' dedim.

"Dürüst olmak gerekirse, bunun profesyonel anlamda getireceği sonuçları düşününce fena halde panikledim. Ve her şeyin üzerini kapattım.''

Maharaj kendi kendine ''Bunu bir sır olarak saklayacaksın, kimseye bahsetmeyeceksin'' dedi.

Toronto doğumlu şef, gıda aktivisti ve yazar, üniversiteden hastanelere kadar büyük kamu kurumları ile birlikte çalışarak kaynak sağlama, yemek yapma ve yeme içme yöntemlerini yeniledi.