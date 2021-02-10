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Koku duyusunun kaybı cinsel istekte azalmaya yol açıyor

10.02.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Koku duyusunun kaybı cinsel istekte azalmaya yol açıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüsün (Covid-19) semptomlarından biri olan koku kaybı cinsel istek ve duygu tatmininde azalmaya yol açıyor. Bilim insanları “anosmi” olarak da bilinen koku kaybı ile yetişkinlerde azalmış cinsel motivasyon arasında kuvvetli bir bağlantı bulduklarını açıkladı. Diğer taraftan daha önce yapılan araştırmalar Covid-19 nedeniyle yaşanan koku kaybının 2 ay sürebileceğini göstermişti.

Bilim insanları koku alma duyusunun cinsel motivasyon için oldukça güçlü bir rol oynadığını ve her ikisinin “yakından bağlantılı' olduğunu açıkladı. Önceki araştırmalar da koku bozukluğu hastalarının cinsel yaşamlarındaki çeşitli sorunlar yaşadığını ortaya çıkarmıştı.

2 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

The Journal of Sexual Medicine dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında Chicago Üniversitesi’nden araştırmacılar, tümü 65 yaş ve üstü 2 bin 84 kişiyi inceledi. Uzmanlar, katılımcıların koku alma duyarlılıklarını kokulu çubuklarla, cinsel istek ve aktivite sıklığını ise anketler aracılığıyla ölçtü. Ardından elde edilen veriler yaş, cinsiyet, ırk, eğitim, biliş, ilaç kullanımı ve depresyon gibi faktörler de hesaplanarak karşılaştırıldı.

CİNSELLİK VE KOKU ALMA, BEYİNDEKİ İKİ YAKIN KISIM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR

Çalışmanın yazarları, “Yetişkinlerde azalan koku alma işlevi, azalmış cinsel motivasyon ve cinsellikle alakalı az duygusal tatmin ile ilişkilendirildi. Çalışmamız, koku alma işlevindeki düşüşün cinsel hazzı etkileyebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Araştıramanın ortak yazarı Jesse K. Siegel, durumun koku alma ve cinsellik arasındaki ilişkinin “evrimsel olarak korunan”' nörolojik bağlantılardan kaynaklanabileceğini söyledi. Siegel, “Olfaksiyonun (koku alma duyusu) duyguları ve cinsel motivasyonu işlemede kritik bir rol oynayan limbik sistemle güçlü bir bağlantısı var. Koku soğanı içindeki nöronlar, cinsel motivasyonun bir başka önemli aracısı olan hipotalamusa da doğrudan yansıyor” ifadelerini kullandı.

COVİD-19 HASTALARININ EN AZ YÜZDE 10'UNU ETKİLİYOR

Bununla birlikte, koku veya tat alma kaybı, yüksek ateş, kuru öksürük, yorgunluğun yaı sıra Covid-19'un en yaygın semptomları arasında yer alıyor. Bilim insanları Covid-19 hastalalarının yüzde 10’u etkileyen bu semptomun iki aya kadar devam edebileceğini belirtiyor.

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