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'Koku' ihbarı kahreden gerçeği ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 16:11 | Son Güncelleme

Eskişehir'de çevreye yayılan koku nedeniyle polislere haber veren bölge sakinleri, acı gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. Bir iş yerinin deposundan gelen kokuların artması üzerine bölgede inceleme başlatan ekipler, depoda erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre; olay Arifiye Mahallesi Özger Sokak’ta yaşandı. Dün akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir iş yerine ait depodan yayılan koku nedeniyle çevredekiler, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, depoya indiklerinde 55 yaşındaki Metin D.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesine karşı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda polis, hayatını kaybeden Metin D.’nin yakınlarının yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alamadığını tespit etti.

Öte yandan ilk belirlemelere göre, cinayet şüphesinin olmadığı olayda 55 yaşındaki Metin D.’nin kalp krizine bağlı hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

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