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Koku soruşturmasında alınan numuneler Adli Tıp’a gönderilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

Tuzla’daki kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay yerinden alınan numunelerin, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verildi.

Tuzla’daki kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay yerinden alınan numunelerin, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verildi. Öte yandan, adli kontrolle serbest bırakılan vidanjör sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, suçlamaları reddetti.
Tuzla’da 26 Şubat 2019 tarihinde etkili olan ağır kokuya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında savcılık, kokuya ilişkin olay yerinden alınan ‘5 adet kimyasal svap, 1 adet kimyasal katı-sıvı madde ve 2 adet sıvı numunesine’ el konulmasını istedi. El konulacak materyallerin insanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı, tehlike arz ediyorsa bunun etkisinin tespiti için incelenmesi yönünde izin verilmesini, bu konuda Adli Tıp Kurumu’nun yetkilendirilmesine karar verilmesini istedi.
Numuneler Adli Tıp’a gönderilecek
Talebi değerlendiren Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, talebin kabulüne karar verdi. Olay yerinden alınan numunelerin insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesine hükmetti.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan atık su nakliyatı yapan vidanjör sürücüsü C.A.’nın mahkeme ifadesi ortaya çıktı.
“Kimyasal atıkla ilgim yoktur, suçsuzum”
Suçlamaları kabul etmediğini ve vidanjörün kendisine ait olduğunu söyleyen C.A., “Benim kimyasal atıkla herhangi bir ilgim yoktur, tamamen şans eseri olayla ilişkilendirildim. Ben normalde yaptığım işi yaptım, oradan ofisime geçtim. Biz aldığımız atıkları geri dönüşüm tesislerine ya da arıtma tesislerine götürürüz. Bunun dışında benim başkaca herhangi bir yere atığı dökmem mümkün değildir. Çünkü evraklı olan atığı bizim kesinlikle arıtmaya götürmemiz gerekmektedir. Suçsuzum” dedi.
Şüpheli, ‘çevreyi kasten kirletmek’ suçundan hakkında yurt dışı çıkış yasağı, ,imza atmak ve 20 bin lira güvence bedeli ödemesi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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