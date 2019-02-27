Koku uzmanı Bihter Ergül:

Dünyaca ünlü Türk Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, yakın zamanda Türkiye’de koku uzmanlığının bir meslek haline geleceğinin haberini verdi.

Türkiye’de ilk defa ‘koku’ ile ilgili bir etkinlik düzenlendiği belirtildi. Sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, İHA’ya özel açıklamalar yapan Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, koku uzmanı yetiştirilmesi için yakın zamanda mesleki eğitimlerin başlayacağını açıkladı.

6 yaşındayken kimsenin alamadığı kokuları alarak ailesinin dikkatini çeken Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, "Kimsenin alamadığı kokuları almam garip bir durumdu. Su içiyorsunuz bu bardak tahta kokuyor diyorsunuz. Girdiğiniz ortamda hiç kimsenin almadığı kokuların varlığını iddia etmem ailemde telaş oluşmasına sebep oldu. Yapılan tetkikler sonucu doktorlar, "Sakin olun, bir sıkıntı yok. Sadece burnu hassas" dediler" açıklamalarında bulundu.

"Osmanlı arşivlerine çok büyük merakım vardı"

Eskiden Türkiye’de koku alanında bir platform olmadığını fakat kendisinin bu konu ile ilgilendiğini hatta kokunun tarihini incelediğini ifade eden Ergül, "Ben hep koku ile ilgilenmek istedim. Fakat 20-25 yıl önce böyle bir platform ülkemizde yoktu. Koku okulları, yada koku eğitimi alabileceğimiz çok fazla bir yer yok. Bir parfümer, bir koku uzmanı dediğimiz zaman kısır bir döngüydü. Osmanlı arşivlerine çok büyük merakım vardı" dedi.