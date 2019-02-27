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Koku uzmanı Bihter Ergül: "Türkiye’de koku uzmanlığı bir meslek haline geliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Türk Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, yakın zamanda Türkiye’de koku uzmanlığının bir meslek haline geleceğinin haberini verdi.Türkiye’de ilk defa ‘koku’ ile ilgili bir etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Koku uzmanı Bihter Ergül: "Türkiye’de koku uzmanlığı bir meslek haline geliyor"

Dünyaca ünlü Türk Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, yakın zamanda Türkiye’de koku uzmanlığının bir meslek haline geleceğinin haberini verdi.

Türkiye’de ilk defa ‘koku’ ile ilgili bir etkinlik düzenlendiği belirtildi. Sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, İHA’ya özel açıklamalar yapan Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, koku uzmanı yetiştirilmesi için yakın zamanda mesleki eğitimlerin başlayacağını açıkladı.

6 yaşındayken kimsenin alamadığı kokuları alarak ailesinin dikkatini çeken Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, "Kimsenin alamadığı kokuları almam garip bir durumdu. Su içiyorsunuz bu bardak tahta kokuyor diyorsunuz. Girdiğiniz ortamda hiç kimsenin almadığı kokuların varlığını iddia etmem ailemde telaş oluşmasına sebep oldu. Yapılan tetkikler sonucu doktorlar, "Sakin olun, bir sıkıntı yok. Sadece burnu hassas" dediler" açıklamalarında bulundu.

"Osmanlı arşivlerine çok büyük merakım vardı"
Eskiden Türkiye’de koku alanında bir platform olmadığını fakat kendisinin bu konu ile ilgilendiğini hatta kokunun tarihini incelediğini ifade eden Ergül, "Ben hep koku ile ilgilenmek istedim. Fakat 20-25 yıl önce böyle bir platform ülkemizde yoktu. Koku okulları, yada koku eğitimi alabileceğimiz çok fazla bir yer yok. Bir parfümer, bir koku uzmanı dediğimiz zaman kısır bir döngüydü. Osmanlı arşivlerine çok büyük merakım vardı" dedi.

"Türk toplumları için koku, vazgeçilmez bir ihtiyaç"
Ergül, "Uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra, hobi olarak kokuyla ilgilenmeye başladım. Koku uzmanıyım diyorum fakat; bunu resmi olarak anlatabileceğim bir alan, diploma, eğitim alanı yok ne yazık ki. Buradan yola çıktık; 17 ay önce koku uzmanlığı standartlarını oluşturmaya çalıştık. Nasıl olması gerekiyor? Gerekli mercilere başvurduktan sonra bu durum, standart bir hal aldı" diye konuştu.

Türkiye’de koku uzmanlığının bir meslek haline gelmesi için çalışmalara başlandığını ifade eden Ergül, “Ülkemizde koku uzmanlığı bir meslek haline geliyor. Fakat o kadar geniş bir kültüre sahibiz ki Türk toplumları için koku vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bir lüks gibi değil. Koku ritüellerine bakıyorsunuz. Selçuklu, Osmanlı, Mezopotamya her şeyi koku ile kullanmış. Kız görmeye giderken yanında zambak götürmüş. Mevlitlerde ellerine gül suyu dökmüşler. Ritüellerde, divan-ı erkanlarda, mevlitlerde, sünnetlerde, saça sürülen kokulu yağlarda, hamamlarda kullanılan kokulu yağlar hep birbirinin tamamı olmuş" şeklinde konuştu.

Ergül, yapmış olduğu araştırmalarda Türkiye’de çok güçlü burunlar olduğunu belirterek, "Neden bir koku uzmanı bir parfümer çıkmasın ülkemizden? Bunun çalışmalarına başlandı" dedi.

Koku uzmanı Bihter Ergül:

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