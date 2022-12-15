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Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu, 137 kişi hakkında gözaltı kararı

15.12.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 137 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şüphelilerden 131 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu, 137 kişi hakkında gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında gazetecilere yaptığı bilgilendirme açıklamasında 137 şüpheliden 131'inin gözaltına alındığını duyurdu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

"Yaklaşık 137 hedefimiz vardı bugün ve 131'i sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır. 1960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı. Başarılı bir operasyon gerçekleşti. 131 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması vesilesiyle ekiplerimizi, koordinasyonu sağlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcısına teşekkür ediyoruz. Bu mücadele aralıksız devam etmektedir. Türkiye'nin birçok yerine narko alan projesi uyguluyoruz.

Bizim bu konuda ivmemiz inişe geçmektedir. Vatandaşımız evinde rahat uyurken arkadaşlarımızla Türkiye'nin her tarafında bu operasyonları yaparak onların çocuklarını bu illetten kurtarmak için mücadeleyi yapıyoruz. 120 bin metruk bina tespit ettik, bunların 89 binini yıktık. 17 binini ise rehabilite ettik. Yaklaşık 15 bin civarında bina kaldı. Metruk binalarda uyuşturucunun kullanım oranı yüzde 20'ler civarına düştü. Milletimizle el birliği içinde bunu sağlayacağız ve başaracağız. Bu Mersin'deki ikinci Kökünü Kurutma Operasyonu."

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Mersin Süleyman Soylu uyuşturucu operasyonu

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